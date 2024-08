Wygrana w męczarniach. Pewny awans!

+ dodaj komentarz

Krytykowany Kosta Runjaić dysponując personalnie słabszym piłkarsko składem osiągnął w fazie grupowej f Ligi Konferencji kilka przyzwoitych wyników. Obecna LEGIA - trenera Goncalo Feio personalnie wydaje mi się ,że jest dużo piłkarsko silniejsza, a przynajmniej posiadająca więcej piłkarzy technicznie wyszkolonych, a mimo wszystko - z tą grą co dziś pokazała - to w fazie grupowej nie ma czego szukać . I nawet wzmocnienia za którymi rozgląda się LEGIA nie wiele dadzą . Otóż najpierw należy usunąć najsłabsze na dzisiejszy dzień OGNIWO w całej tej układance łańcuchowej LEGII. Niestety ale w/g mnie ...najsłabszym ogniwem tego łańcuszka jest .... TRENER .Prosze mnie źle nie zrozumieć, ja nie mówię ,że on nicc dla LEGII nie zrobił ! Natomiast mówię ,że jest to wszystko co dotychczas zrobił i na tym koniec.Po prostu więcej już nic nie zrobi. Czyli co dalej ? STAGNACJA !!!! A taka perspektywa dla LEGII , to MNIEJ niż żadna perspektywa.Dziś słowo STAGNACJA - to znaczy się - COFANIE się w rozwoju - który delikatnie pisząc nie jest za wysoki. Przysłowie mówi,że ...ZWYCIEZCÓW NIE SĄDZI SIĘ. To prawda. Ale milczenie w tej poważnej sprawie - jest sprzyjanie wrogom LEGII .

- 4 minuty temu, *.metrointernet.pl

Dluzszy komentarz o meczu. Awansowalismy bo trzej zawodnicy powaznie podeszli i mecz uratowali. Tobiasz, Augustyniak i Pankov. Teraz tegoroczne wynalazki Zielinskiego. Vinagre sabotarzysta gral zeby Legia stracila bramke. Tylko dzieki sedziemu sie to nie udalo.

Barcia juz z Broendby pokazal ze to debil bez rozumu a dzies tylko potwierdzil. Juz wcale by sie po pilke nie schylal to by nie bylo glupiej kartki. Ale nie, musial sie popisac glupota. Trzeba pochwalic trenera ze szybko zareagowal i go zdjal.

Alfarela to nigdy nie byl pilkarzem. W Bastii kosil trawe i malowal linie a zielek go kupil jako pilkarza. Francuzi do dzis tarzaja sie ze smiechu ze sprzedali ciecia jako pilkarza. Ale to nie ich wina, slepy w karty nie gra.

Gonclaves to byl na boisju? A, byl bo dostal kartke. Jakby go nie bylo. Moze to i lepiej bo nie zaszkodzil.

Luki to gra 20 minut a potem ginie w otchlani.

odpowiedz