Legijna zbiórka zabawek dla małych pacjentów

Dobrzy Ludzie organizują zbiórkę zabawek dla małych pacjentów. "Tym razem zbieramy nowe pluszaki dla dzieci, które nowy rok szkolny przywitają w szpitalnych progach" - informują legioniści. Zbiórka potrwa do 15 września, a pluszaki będzie można dostarczyć Dobrym Ludziom przed meczami z Motorem i Rakowem.

