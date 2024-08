Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi mimo dobrego początku ulegli 1-3 Zagłębiu Lubin. Legia U17 wygrała z kolei 4-1 z Widzewem i prowadzi z kompletem punktów w CLJ. Legia U15 wygrała z Escolą 3-1, zaś w meczu drużyn o rok starszych padł remis 1-1. Zespół U14 Akademii wygrał 11-1 z Radomiakiem. Drużyna LSS rocznika 2008 przegrała 2-4 z Drukarzem Warszawa.



CLJ U19: Legia Warszawa 1-3 (1-2) Zagłębie Lubin 06/7

Gole:

1-0 2 min. Stanisław Gieroba (karny na Filipie Przybyłko)

1-1 28 min. Dominik Gregorski

1-2 39 min. Dominik Gregorski

1-3 88 min. Bartłomiej Wandachowicz



Strzały (celne)[20-90']: Legia 11(7) - Zagłębie 11 (6)



Legia: Jakub Zieliński [08] - Jakub Jendryka (74' Dawid Foks), Karol Kosiorek, Rafał Boczoń, Mateusz Lauryn [08] - Maciej Ruszkiewicz [08](60' Paweł Ambrożka), Filip Przybyłko [08](60' Tomasz Rojkowski), Samuel Šarudi (83' Szymon Piasta [09]), Jakub Zbróg, Stanisław Gieroba, Samuel Kováčik (60' Przemysław Mizera)

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17 (2008 i mł.): Widzew Łódź'08 1:4(0-2) - Legia U17

Gole:

0-1 34 min. Ksawery Jeżewski (as. Daniel Foks)

0-2 44 min. Szymon Piasta (as. Jan Gawarecki)

0-3 48 min. Ksawery Jeżewski (as. Aleksander Wyganowski)

0-4 60 min. Jan Gawarecki (as. Stanisław Kubiak)

1-4 70 min. Kacper Prokopiak



W 50 min. Jan Bienduga obronił rzut karny



Legia: Jan Bienduga - Daniel Foks, Dawid Korzeniowski (86' Maksymilian Dołowy), Bartosz Korżyński [09], Athanasios Christopoulos (60' Jan Musiałek) - Aleksander Wyganowski (70' Kacper Morawiec), Piotr Bartnicki (79' Marcel Kiełbasiński), Szymon Piasta [09] - Stanisław Kubiak (79' Jacob Levy), Ksawery Jeżewski (58' Maksymilian Sterniczuk), Jan Gawarecki (66' Edo von Brandt-Etchemendigaray [09])

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



I liga mazowiecka U17: Drukarz Warszawa '08 4-2 (2-2) Legia LSS U17



Ekstraliga U16 (2009 i mł.): Legia U16 1-1(0-0) Escola Varsovia

Gole:

1-0 42 min. Fabian Mazur (as. Denys Stoliarenko)

1-1 48 min. Maciej Blukacz



Strzały: Legia 12(5) - Escola 16(8).



Legia: Denys Stoliarenko - Jan Rodak, Oskar Putrzyński, Oskar Krakowiak - Igor Owczarczyk, Franciszek Stępniewski Ż (80' Dawid Rodak [2010]), Firdavs Otbekov (46' Vu Hoang Nguyen), Jakub Juszczak 00 Olivier Pławiński (52' Igor Brzeziński [2010]), Oskar Maj (69' Dawid Mastalski), Fabian Mazur. Rezerwa: Jan Pietrzak (br)

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalczyk



CLJ U15 (2010 i mł.): Escola Varsovia 1-3 (1-1) Legia U15

Gole:

0-1 39 min. Jarosław Kuc (as. Bartosz Przybyłko)

1-1 40 min. Bruno Sztajerwald

1-2 43 min. Xavier Dąbkowski (as. Olivier Pruszyński)

1-3 60 min. Adrian Pućka (głową, as. Xavier Dąbkowski z rogu)



Strzały (celne): Escola 8(4) - Legia 16(12)



Legia: Stanisław Kwiatkowski - Olivier Pruszyński, Marek Suchodół, Adrian Siekański, Igor Lechecki (51' Aleks Rzepkowski) - Xavier Dąbkowski, Marcel Laszczyk, Filip Kwieciień (59' Tymon Płoszka) - Bartosz Przybyłko (74' Artur Szmyt), Adrian Pućka, Jarosław Kuc (74' Antoni Błoński). Rezerwa: Błażej Ślazyk (br)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, asystent/analityk: Łukasz Pachelski



Ekstraliga U14(2011 i mł.): Legia 11-1(4-0) Radomiak Radom

Gole:

1-0 9 min. Wojciech Kuś (as. Antoni Kośmider)

2-0 24 min. Marcin Kośmiński (as. Fryderyk Paprocki)

3-0 33 min. Wojciech Kuś (dob. strzału Stanisława Głębowskiego)

4-0 38 min. Fryderyk Paprocki (as. Antoni Kośmider)

5-0 41 min. Szymon Wlazło (karny na Wojciechu Łyganie)

5-1 46 min.

6-1 47 min. Kacper Kwiatkowski (as. Karol Konieczny)

7-1 51 min. Aleks Szybalski b.a.

8-1 53 min. Kacper Kwiatkowski (as. Karol Konieczny)

9-1 66 min. Fryderyk Paprocki

10-1 71 min. Antoni Kośmider b.a.

11-1 74 min. Kacper Kwiatkowski b.a.



Strzały(15-80'): Legia 32(22) - Radomiak 4(2)



Legia: Legia: Jan Nowicki (58' Stanisław Składnik [2012]) - Aleks Szybalski, Stanisław Głębowski, Tytus Mendakiewicz, Aleksander Dąbrowski, Szymon Piegat, Filip Reszka, Wojciech Kuś, Antoni Kośmider, Fryderyk Paprocki, Marcin Kośmiński, Karol Konieczny, Szymon Wlazło, Kacper Kwiatkowski, Wojcich Łygan

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk, Maciej Kokosza