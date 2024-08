Zapowiedź meczu

Ostatni krok

Środa, 28 sierpnia 2024 r. 22:17 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia jest na najlepszej drodze, aby zapewnić sobie w czwartek grę w fazie ligowej Ligi Konferencji. Aby tego dokonać, wystarczy nie zaprzepaścić dwubramkowej zaliczki, którą udało się wypracować w pierwszym spotkaniu z Dritą Gnjilane. Pora postawić ostatni krok na eliminacyjnej ścieżce!