U-21: Powołanie dla Tobiasza

Lista powołanych zawodników: Bramkarze: Xavier Dziekoński (Korona Kielce), Jakub Mądrzyk (Stal Mielec), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa). Obrońcy: Miłosz Matysik (Áris Lemessoú, Cypr), Ariel Mosór (Raków Częstochowa), Patryk Peda (Palermo FC, Włochy), Maksymilian Pingot (Lech Poznań), Cezary Polak (Kotwica Kołobrzeg), Jakub Szymański (Wisła Płock). Pomocnicy: Dawid Drachal (Raków Częstochowa), Mariusz Fornalczyk (Korona Kielce), Jakub Kałuziński (Antalyaspor Kulübü, Turcja), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK, Turcja), Antoni Kozubal (Lech Poznań), Kamil Lukoszek (Górnik Zabrze), Mateusz Łęgowski (US Salernitana 1919, Włochy), Dominik Marczuk (Real Salt Lake, USA), Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin), Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice), Michał Rakoczy (Cracovia), Kajetan Szmyt (Zagłębie Lubin). Napastnicy: Wiktor Bogacz (Miedź Legnica), Filip Szymczak (Lech Poznań).

Selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski Adam Majewski powołał 23 piłkarzy na zgrupowanie przed meczem kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy z Bułgarią. Mecz odbędzie się 10 września o godzinie 19:00 w Sofii. Wśród powołanych znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa - Kacper Tobiasz .

WoLa - 2 godziny temu, *.orange.pl Jakim cudem ten niedorobiony Tobiasz dostał powołanie? Przecież ten jełop na para olimpiadę się nadaje jedynie odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @WoLa: Jełop to cię robił… odpowiedz

Stul pysk - 57 minut temu, *.t-mobile.pl @WoLa: wypad na k6 januszu. odpowiedz

