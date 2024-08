Koszulki meczowe Legii o 30% taniej przez 4 dni

Legia Warszawa wraz ze swoim sponsorem, firmą Fortuna, kierują się do legijnej społeczności z kolejną akcją specjalną, w ramach świętowania dziesięciolecia współpracy. Zniżka w wysokości 30% na nową koszulkę meczową będzie czekać na każdego, kto w dniach 29 sierpnia – 1 września przyjdzie do Legia FanStore w koszulce z logiem Fortuny ! By otrzymać 30% zniżki na nową koszulkę meczową, należy przyjść do FanStore ubranym w dowolną koszulkę meczową Legii Warszawa, na której występuje logotyp Fortuny. Te warunki pozwolą na zakup najnowszej koszulki z 30% zniżką. - Od wielu lat współpraca z Fortuną jest bardzo dynamiczna ze względu na proponowane przez bukmachera aktywności. Z okazji podpisania najnowszej Umowy sponsoringowej Fortuna nie zwalnia i aktywnie wykorzystuje dostępne przestrzenie, aby aktywizować kibiców Legii Warszawa. Tym razem, pomysł z rabatem na koszulki meczowe przypomni kibicom, na jak wielu trykotach logo Fortuny występowało i towarzyszyło nam przy kolejnych sukcesach. Cieszymy się, że jest z nami partner, dla którego kibice naszego klubu od zawsze stanowią ważną oraz integralną część klubu – mówi Marcin Herra , wiceprezes zarządzający Legii Warszawa. - Zarówno dla kibiców Legii, jak i dla nas jako sponsora klubu każda meczowa koszulka to kawałek historii i symbol emocji przeżywanych na trybunach. Naszą akcją chcemy uhonorować najlepsze wspomnienia z ostatnich 10 lat, budując połączenie między tym co już za nami, a kolejnymi chwilami radości, którym mamy nadzieję towarzyszyć przez kolejne lata współpracy z Legią - dodał Maciej Głaczyński , dyrektor marketingu w firmie Fortuna online Zakłady Bukmacherskie. Zgarnij bonus na start od Fortuny Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rafa(L) - 1 godzinę temu, *.72.122 Fanstore w Jankach tez bierze udzial w akcji? odpowiedz

Doctor - 1 godzinę temu, *.ukpaperrolls.com Trzeba wypchnac towar ze sklepu to wam nawkreca Herra ze to promocja hehehe. Ogolnie to nikogo tez duma nie rozpiera z powodu iz nosimy bukmachera czyli zlodzieja na klatce piersiowej....

Nazywajmy rzeczy po imieniu.... To zadna promocja a zwykla akcja wyprzedazowa owinieta w kolorowy papierek zeby namowic januszy.

Jak dla mnie kolejny oznak braku szacunku wobec kibica.

Zaraz mnie zajada fani moduskej heheh odpowiedz

Arecky - 1 godzinę temu, *.98.249 A koszulka z Królewskim też się liczy, he? odpowiedz

Tony Adams - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Arecky: A co ma Fortuna wspolnego z Krolewskim? Ja pie****e, glupota ludzka nie zna granic. odpowiedz

ma(L)izna - 2 godziny temu, *.chello.pl Wczoraj w FANSTORE same zielone, białe będą za 2 tygodnie - info od pracowników, taka to promocja. odpowiedz

Tylko Legia! - 2 godziny temu, *.. skoro dajecie taki przywilej dla w zasadzie każdego, to Legiony, (osoby ze 100% frekwencją powinni mieć 50%-70% zniżki), a nie dacie 30% i myślicie że jesteście fajni odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.tele2.se No to swietna promocja dla wszystkich nas fanow Legii mieszkajacych na obczyznie. No bo po co sprzedac wiecej? Po co promowac klub i marke Legii za granica kraju?

Kiedy mozna totalnie ograniczyc tylko i wylacznie dla klientow sklepu.

Super przemyslane.

Brawo marketing.

Swietna promocja.

Brawo wy! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Dla tych mieszkających w Polsce też świetna promocja. Przecież każdy może sobie podjechać 100,200 czy 400 kilometrów i kupić taniej koszulkę. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.tele2.se @Darek: cytujac Pyzdre: tyz prowda, tyz prowda ;-) odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.