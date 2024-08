Tobiasz gotowy, Jędrzejczyk nie leci

Środa, 28 sierpnia 2024 r. 12:01 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed wylotem do Prisztiny Legia Warszawa przeprowadziła przedmeczowe zajęcia w swoim ośrodku treningowym. Wzięło w nich udział 22 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Ostateczna lista zawodników, którzy polecą po południu na rewanż z Dritą Gnjilane będzie liczyła 24 nazwiska. Będzie wśród nich Kacper Tobiasz, który dziś ćwiczył w specjalnym hełmie, zabraknie natomiast Artura Jędrzejczyka.









Kapitan przechodzi jeszcze badania neurologiczne. Sztab trenerski nie chce ryzykować zdrowia zawodnika po tak poważnym zderzeniu i chwilowym utracie świadomości, które miało miejsce na stadionie we Wrocławiu. To spora strata dla Legii, bo jak podkreśla szkoleniowiec "Jędza" jest w życiowej formie i w ostatnich meczach bardzo pomagał drużynie.



W zajęciach nie uczestniczyło kilku młodych zawodników, dla których zabraknie miejsca w kadrze meczowej: Jan Leszczyński, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Jordan Majchrzak i Jakub Żewłakow





Lista zawodników na treningu:



Bramkarze (4)

50. Wojciech Banasik *

27. Gabriel Kobylak

1. Kacper Tobiasz

31. Marcel Mendes-Dudziński ***



Obrońcy (7)

8. Rafał Augustyniak

42. Sergio Barcia

4. Marco Burch

55. Artur Jędrzejczyk

3. Steve Kapuadi

12. Radovan Pankov

4. Jan Ziółkowski *



Pomocnicy (11)

21. Jurgen Celhaka

11. Kacper Chodyna

5. Claude Goncalves

67. Bartosz Kapustka

23. Patryk Kun

82. Luquinhas

25. Ryoya Morishita

6. Maximillian Oyedele ***

53. Wojciech Urbański ***

19. Ruben Vinagre

13. Paweł Wszołek



Napastnicy (5)

17. Migouel Alfarela

28. Marc Gual

9. Blaz Kramer

77. Jean-Pierre Nsame

7. Tomas Pekhart



* - zawodnicy zgłoszeni na listę B

*** - zawodnicy niezgłoszeni do Ligi Konferencji



Urbi

Alfarela

Pekhart

Kapuadi

Goncalces

Vinagre

Barcia

Ziółkowski

Kramer

Luqiinhas

Chodyna



Rozowi:



Oyedele

Celhaka

Burch

Wszołek

Pankov

Gual

Kapustka

Kun

Nsame

Morishita

August