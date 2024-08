U-18 i U-19: Powołania dla zagranicznych legionistów

Środa, 28 sierpnia 2024 r. 17:52 Redakcja, źródło: 90minut.pl

Trzech zawodników Legii zostało powołanych do swoich reprezentacji. Samuel Kovacik znalazł się w kadrze Słowacji do lat 18, która weźmie udział w towarzyskim turnieju w Czechach. Natomiast reprezentacja Słowacji, ale do lat 19, zmierzy się dwukrotnie towarzysko z Gruzją. Szansę na występ otrzyma Samuel Sarudi. Natomiast Erik Mikanowicz został powołany do kadry Białorusi do lat 19 na wrześniowe zgrupowanie.









Plan spotkań z udziałem ww. legionistów

Samuel Kovacik - Słowacja U-18 zagra z Turcją (4 września, 17:00, Hustopeče), Walią (6 września, 17:00, Hustopeče) i Stanami Zjednoczonymi (8 września, 11:00, Mikulov).

Samuel Sarudi - Słowacja U-19 zagra 6 września o godz. 16:30 i 8 września o godz. 12:00 w Dunajskiej Stredzie.

Erik Mikanowicz - Białoruś U-19 zagra 5 września (rywal do ustalenia) i 8 września z reprezentacją Kuwejtu do lat 20.