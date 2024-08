24 zawodników leci do Kosowa

Środa, 28 sierpnia 2024 r. 14:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po godz. 15 Legia Warszawa wyleci do Prisztiny, gdzie w czwartek o godz. 20:00 zagra rewanżowy mecz z Dritą Gnjilane. Pierwsze spotkanie przy Łazienkowskiej zakończyło się zwycięstwem "Wojskowych" 2-0, więc do wykonania został ostatni krok, by przez całą jesień rywalizować w Lidze Konferencji.