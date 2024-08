Legioniści w Prisztinie

Wszyscy jednak chętnie przyjrzeli się murawie, na której jutro przyjdzie im rywalizować z Dritą Gnjilane. To o tyle istotne, iż nawierzchnia jest sztuczna. Obiekt może pomieścić ponad 13 tysięcy kibiców, ale organizatorzy spodziewają się jutro ok. 5 tysięcy osób. Mecz Drita - Legia odbędzie się w czwartek, 29 sierpnia o godz. 20:00. Zapraszamy na nasze meldunki z Kosowa! Kadra Legii na mecz z Dritą Konferencja trenera Goncalo Feio Wypowiedź Bartosza Kapustki Poniżej zdjęcia z Prisztiny. fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com fot. Mishka / Legionisci.com

Tuż po godz. 17 drużyna Legii wylądowała na lotnisku w Prisztinie. Zespół od razu udał się na Stadion im. Fadila Vokrriego, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa FC Prisztina. Legioniści nie mieli zaplanowanej jednostki treningowej na tym obiekcie, ponieważ rano ćwiczyli w Legia Training Center.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wołomin NR - 1 minutę temu, *.centertel.pl Przeczuwam brutalną grę ze strony gospodarza. odpowiedz

Dedi - 52 minuty temu, *.plus.pl W fazie ligowej każdy gra po 8 meczy !! Nie jak ktoś mnie tu prostował że 6.... 8 meczy 4 u siebie 4 na wyjeździe z każdym innym rywalem. https://m.youtube.com/watch?v=kH0Iyn_oe_0&pp=ygUldHZwIHNwb3J0IG5vd3kgZm9ybWF0IGxpZ2kgbWlzdHJ6w7N3IA%3D%3D pod tym linkiem tvp sport dobrze to wyjaśnia ! odpowiedz

L - 36 minut temu, *.chello.pl @Dedi: ale my nie gramy w Lidze Mistrzow, typie :d Gramy 6 meczów. odpowiedz

Alex Bielany - 57 minut temu, *.centertel.pl Uważać tam na Pankova, pewnie dzikusy będą go prowokować odpowiedz

L - 35 minut temu, *.chello.pl @Alex Bielany: i na Celhakę. odpowiedz

Baltazar Gompka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ładna ta Serbia odpowiedz

Krew z oczu - 35 minut temu, *.play-internet.pl @Baltazar Gompka: piękna, estadio da gruz i bloki jak na Bródnie.... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.