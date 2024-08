Młodzież: mecze środowe

Czwartek, 29 sierpnia 2024 r. 06:47 Raffi, źródło: Legionisci.com

W Ekstralidze U16 Legia pokonała 5-1 dotychczasowego lidera - Polonię. Z kolei w meczu ligowym U14, Legia pokonała 5-3 Escolę Varsovia. Planowany na środę mecz juniorów młodszych LSS (2008 i mł.) z Talentem Radom nie doszedł do skutku z uwagi na wycofanie się drużyny gości z rozgrywek.



Ekstraliga U16 (2009 i mł.): MKS Polonia W-wa 1-5 (0-2) Legia U16

Gole:

0-1 27 min. Fabian Mazur (as. Franciszek Stępniewski)

0-2 35 min. Oskar Maj (as. Fabian Mazur)

0-3 61 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray b.a.

0-4 73 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Fabian Mazur)

0-5 85 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray b.a.

1-5 90+1 min. Mikołaj Harwas



Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk (80' Jan Rodak), Oskar Putrzyński [10](35' Jakub Juszczak), Bartosz Korżyński, Oskar Krakowiak - Igor Brzeziński [10](55' Olivier Pławiński), Franciszek Stępniewski [10]Ż(55' Vu Honang Nguyen Ż), Piotr Bartnicki, Edouard von Brandt-Etchemendigaray (Kpt), Oskar Maj (75' Dawid Mastalski), Fabian Mazur Ż(78' Firdavs Otabekov). Rezerwa: Jan Pietrzak (br), Wiktor Zugaj

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski



Ekstraliga U14 (2011 i mł.): Legia 6-3(4-0) Escola Varsovia '11

Gole

1-0 14 min. Marcin Kośmiński (as. Filip Reszka)

2-0 19 min. Fryderyk Paprocki (as. Antoni Kośmider)

3-0 25 min. Filip Reszka (as. Fryderyk Paprocki)

4-0 38 min. Marcin Kośmiński (as. Aleksander Dąbrowski)

4-1 50 min. Leon Buczek

4-2 60 min. Mikołaj Ćwikilewicz

5-2 66 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Wlazło)

5-3 71 min. Mikołaj Ćwikilewicz

6-3 80 min. Kacper Kwiatkowski (as. Tytus Mendakiewicz)



Legia: Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Tytus Mendakiewicz, Stanisław Głębowski, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Kuś, Filip Reszka, Antoni Kośmider, Kacper Kwiatkowski, Fryderyk Paprocki, Marcin Kośmiński, Stanisław Składnik [2012](br), Tomasz Stefański Ż, Karol Konieczny, Szymon Piegat, Wyojcich Łygan, Szymon Wlazło.

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk, Maciej Kokosza