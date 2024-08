Złoto Otowskiego na 100m grzbietowym na Paralimpiadzie

Zawodnik Legii Warszawa, Kamil Otowski świetnie rozpoczął starty na Paralimpiadzie w Paryżu. W czwartek legionista wywalczył złoty medal paralimpijski w pływaniu na dystanie 100 metrów stylem grzbietowym (w klasie S1). Drugi start legionisty w Paryżu będzie miał miejsce w sobotę, kiedy będzie rywalizował na 50m st. grzbietowym, czyli dystansie, w którym jest faworytem do wygranej. Otowski startował też na Paralimpiadzie w Tokio (wtedy poza podium), ale wówczas nie był jeszcze zawodnikiem Legii.

Misiowaty - 50 minut temu, *.orange.pl No i brawo odpowiedz

AK 47 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo. (L) odpowiedz

