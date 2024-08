Przedstawiamy rywali Legii w Lidze Konferencji

Piątek, 30 sierpnia 2024 r. 17:50 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa poznała rywali w fazie ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2024/25. Przeciwnikami "Wojskowych" będą Real Betis Balompié z Hiszpanii, Djurgårdens IF z Szwecji, FC Lugano ze Szwajcarii, Omonia Nikozja z Cypru, FK Bačka Topola z Serbii oraz Dinamo Mińsk z Białorusi. Poniżej przedstawiamy pokrótce rywali stołecznego zespołu:









Real Betis Balompié (Hiszpania)



Real Betis Balompié założony został w 1907 roku. Przez większość czasu występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii, choć zdarzały mu się wpadki i spadek do drugiej dywizji. Miało to miejsce m.in. w sezonie 2013/14, jednak już po roku powrócił do La Liga, w której występuje do dziś. Od powrotu w większości sezonów zajmował głównie miejsca w środku lub dolnej części tabeli. Dużo zmieniło się od sezonu 2020/21, w którym drużyna z Sewilli zajęła 6. miejsce i od tamtych rozgrywek walczy o najwyższe cele w swoim kraju. Już w następnym sezonie Realowi udało się wygrać Puchar Hiszpanii, pokonując w finale po rzutach karnych Walencję. W ostatnich rozgrywkach Betis zajął 7. miejsce z bardzo dużą stratą do czołówki i zapewnił sobie grę w eliminacjach do Ligi Konferencji. Sezon 2024/25 rozpoczął od dwóch remisów, jednak to nie poziom sportowy jest problemem, a finanse. Limit płacowy klubu jest zdecydowanie przekroczony, przez co hiszpańska drużyna musi sprzedawać swoich najbardziej wartościowych graczy i ma problemy z zarejestrowaniem nowych. Mimo wszystko w Realu nadal występuje kilku świetnych zawodników, takich jak np. Nabil Fekir czy Isco (ex Real Madryt), Marc Bartra (ex Borussia Dortmund) i William Carvalho (ex Sporting Lizbona), z którymi Legia rywalizowała w sezonie 2016/17 w rozgrywkach Ligi Mistrzów.



Skoro Realowi nie szło w lidze, nie mógł osiągać również sukcesów w Europie. Dotychczasowymi największymi było dotarcie do 1/4 finału Pucharu Zdobywców Pucharów w sezonach 1977/78 i 1997/98. W sezonie 2005/06 udało mu się awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, w której zajął 3. pozycję, dzięki czemu mógł rywalizować jesienią w rozgrywkach Pucharu UEFA. Tam dotarł do fazy 1/8, gdzie przegrał 0-3 ze Steauą Bukareszt. Od sezonu 2018/19 Betis rywalizuje w Europie dość regularnie. W tym czasie uczestniczył w fazach grupowych czterokrotnie, za każdym razem awansując bądź spadając do niższych rozgrywek. Tak było w zeszłym sezonie, gdy Betis w grupie Ligi Europy z Rangers FC, Spartą Praga i Arisem Limassol zajął 3. miejsce. Drużyna z Hiszpanii spadła więc do 1/16 finału Ligi Konferencji, gdzie przegrała 1-2 w dwumeczu z Dinamem Zagrzeb.



Droga Realu Betis do Ligi Konferencji

4. runda eliminacji do Ligi Konferencji vs Krywbas Krzywy Róg (5-0)



Djurgårdens IF (Szwecja)



Drużyna ze Sztokholmu swoje największe sukcesy świeciła na początku XX wieku. Wtedy była potentatem szwedzkiej ekstraklasy i regularnie zdobywała mistrzostwa kraju. Z czasem jednak jej blask gasł, a sukcesy przychodziły coraz rzadziej. Djurgårdens utrzymywali się jednak w górnej części tabeli, a w ostatnich latach powrócili do czołówki i w sezonie 2019 (system wiosna-jesień) zdobyli swoje 12. mistrzostwo kraju. Przed rokiem poradzili sobie średnio i zajęli dopiero 4. miejsce z 7-punktową stratą do podium, jednak zapewnili sobie tym samym możliwość rywalizacji w Europie. Obecny sezon idzie zdecydowanie bardziej po myśli Szwedów. Po 19. kolejkach Djurgårdens zajmuje drugą pozycję, a strata do lidera nie jest wcale duża.



Djurgårdens w ostatnich latach miał wiele szans na awans do głównej fazy rozgrywek, jednak większość z nich kończyła się na etapie eliminacji. Zdecydowanie najlepiej poradzili sobie w sezonie 2022/23, gdy zaczynając już od 2. rundy kwalifikacji awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji. W rywalizacji z Gent, Molde i Shamrock Rovers wygrali 5 meczów i zremisowali 1, zajmując pozycję lidera. W 1/8 finału doznali jednak sromotnej porażki 0-3 z poznańskim Lechem. To była jedyna rywalizacja w fazie grupowej Djurgårdens w XXI wieku.



Droga Djurgårdens do Ligi Konferencji

2. runda eliminacji Ligi Konferencji vs Progrès Niedercorn, Luksemburg (3-1)

3. runda eliminacji Ligi Konferencji vs Tampereen Ilves, FInlandia (4-2)

4. runda eliminacji Ligi Konferencji vs NK Maribor, Słowenia (2-0)



FC Lugano (Szwajcaria)



Klub z Lugano został założony w 1908 roku, ale potem nastąpiło bankructwo i degradacja do niższej ligi FC Lugano. Działalność wznowiono od 2003 roku, a pod obecną starą-nową nazwą od 2008 roku. Jest trzykrotnym mistrzem Szwajcarii oraz 4 razy zdobył puchar swojego kraju, przy czym ostatni raz w 2022 roku. Mimo że nie zdobywa wielu trofeów, Lugano należy do czołówki ligowej. Przez ostatni 6 sezonów nie wypadło poza najlepszą piątkę rozgrywek. W sezonie 2023/24 szwajcarska drużyna w ostatnich kolejkach wywalczyła wicemistrzostwo, a także uczestniczyła w finale Pucharu Szwajcarii, przegrywając dopiero po rzutach karnych z Servette FC. Po czterech kolejkach obecnych rozgrywek Lugano zajmuje 6. pozycję w tabeli z trzema zwycięstwami na koncie.



W Europie drużyna z Lugano jest nieco bardziej doświadczona niż poprzednia z Szwecji. W ostatnich latach trzykrotnie rywalizowała w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Po raz pierwszy w sezonie 2017/18, kiedy z bilansem 3-3 zakończyła rywalizację na 3. miejscu. Po dwóch latach Lugano w tych samych rozgrywkach zaliczyło jeszcze gorszy wynik, nie wygrywając w grupie ani jednego meczu. Na 4. miejscu Lugano zakończyło fazę grupową również przed rokiem, gdy w Lidze Konferencji rywalizowało z Bodø/Glimt, Club Brugge i Besiktasem. Szwajcarom udało się tylko wygrać raz z turecką drużyną oraz zremisować z Norwegami.



Droga Lugano do Ligi Konferencji

2. runda eliminacji Ligi Mistrzów vs Fenerbache SK, Turcja (4-6)

3. runda eliminacji Ligi Europy vs Partizan Belgrad, Serbia (3-2)

4. runda eliminacji Ligi Europy vs Besiktas, Turcja (4-8)



Omonia Nikozja (Cypr)



Jeden z wieloletnich potentatów na Cyprze. Łącznie Omonia zdobyła aż 21 mistrzostw, 16 pucharów i 17 superpucharów w swoim kraju. Większość z tych sukcesów miało miejsce jednak w XX wieku. W ostatnich latach Omonia zajmuje miejsca w czołówce tabeli, jednak już bez większych osiągnięć. Ostatnie mistrzostwo klub z Nikozji zdobył w sezonie 2020/21. W rozgrywkach 2023/24 przed podziałem na grupy Omonia zajmowała dopiero 5. pozycję, jednak przycisnęła w grupie mistrzowskiej i ostatecznie zakończyła sezon na najniższym stopniu podium. W obecnym sezonie Omonia zagrała na razie tylko jedno spotkanie, w którym wysoko pokonała rywala 3-0. W kadrze zespołu z Nikozji znajduje się dwóch polskich zawodników - napastnik Mariusz Stępiński oraz były skrzydłowy Liverpoolu FC, Mateusz Musiałowski.



Przed ostatnimi pięcioma laty Omonii nigdy nie udało się przechodzić eliminacji do europejskich pucharów, a cudem docierała do fazy play-off eliminacji. Wszystko jednak się odmieniło, a Cypryjczycy awansowali do fazy grupowej już po raz 4. Choć rywalizacje w grupie nie były zbytnio udane, to w eliminacjach Omonii udawało się eliminować takie zespoły jak Gent, Crvena zvezda czy... Legia Warszawa. W zeszłym sezonie drużyna z Nikozji zakończyła eliminacje do Ligi Europy na 3. rundzie, kiedy uległa FC Midtjylland.



Droga Omonii do Ligi Konferencji

2. runda eliminacji Ligi Konferencji vs Torpedo Kutaisi, Gruzja (5-2)

3. runda eliminacji Ligi Konferencji vs Fehérvár FC, Węgry (3-0)

4. runda eliminacji Ligi Konferencji vs Zira Baku, Azerbejdżan (6-1)



FK Bačka Topola (Serbia)



FK Bačka Topola założony został w 1913 roku, jednak w najwyższej klasie rozgrywkowej w Serbii zadebiutował dopiero kilka lat temu, w 2019 roku. Jest największą rewelacją ostatnich lat w serbskiej piłce. Już w pierwszym sezonie jako beniaminek udało mu się zająć 4. miejsce w tabeli. Od tamtego momentu ani razu nie wypadł poza ścisłą czołówkę ligową. Zeszły sezon drużyna z Baćkiej Topoli zakończyła na 3. miejscu i była bliska zakończenia wieloletniej dominacji Partizana Belgrad i Crveny zvezdy na dwóch pierwszych pozycjach - do tego pierwszego straciła tylko 3 punkty. W obecnych rozgrywkach TSC idzie w kratkę. Drużyna wygrała 2 mecze, ale miała tyle samo porażek i raz podzieliła się punktami.



Jest zdecydowanie najmniej doświadczoną europejsko drużyną ze wszystkich, z którymi Legia będzie rywalizować w fazie ligowej. Po raz pierwszy styczność z Europą TSC miało w sezonie 2020/21, ale wtedy odpadło już na etapie 2. rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Druga szansa przyszła przed rokiem, gdy TSC rywalizowało w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a w 3. rundzie mierzyło się z portugalską Bragą. Serbowie doznali sromotnej porażki, lecz mimo to zapewnili sobie udział w fazie grupowej Ligi Europy. Tam trafili do ciężkiej grupy z West Hamem United, Freiburgiem oraz Olympiakosem i zajęli 4. miejsce z jednym punktem na koncie. Przy trzeciej szanse w tym sezonie udało im się rok po roku awansować do fazy grupowej.



Droga FK Bačka Topola do Ligi Konferencji

4. runda eliminacji Ligi Europy vs Maccabi Tel Awiw, Izrael (1-8)



Dinamo Mińsk (Białoruś)



Białoruska drużyna przez wiele lat rywalizowała z nielicznymi sukcesami w rozgrywkach Związku Radzieckiego. Od 1992 roku Dinamo gra już w białoruskiej ekstraklasie, a w pierwszych latach było praktycznie niepokonane. Łącznie Dinamo zdobyło 8 mistrzostw Białorusi i 3 krajowe puchary. Po latach posuchy, w sezonie 2023 (system wiosna-jesień), białoruskiej drużynie w końcu udało się osiągnąć sukces i wywalczyć swoje ósme mistrzostwo z siedmiopunktową przewagą nad wiceliderem. Obecnie trwające rozgrywki są równie udane, choć nie pokazuje tego tabela. Drużyna z Mińska zajmuje 3. pozycję, ale z tylko pięciopunktową stratą do lidera i trzema meczami mniej.



Dinamo, będąc dominatem w swojej lidze, w eliminacjach do europejskich pucharów uczestniczyło bardzo często, jednak rzadko przechodziło przez eliminacje. Po raz pierwszy w historii udało się dokonać Białorusinom w sezonie 2014/15, gdy awansowali do fazy grupowej Ligi Europy. Tam zajęli ostatnie miejsce, choć udało im się zaskoczyć i pokonać w jednym meczu włoską Fiorentinę. W następnym roku drużyna z Mińska znów pozytywnie zaskoczyła swoich kibiców i ponownie wywalczyła awans do Ligi Europy. Tym razem jednak większych zaskoczeń nie było, a drużyna z pięcioma porażkami na koncie zajęła 4. pozycję. Przez ostatnie 8 lat Dinamo nie potrafiło znaleźć patentu na rywali w eliminacjach i dopiero w tym sezonie po raz kolejny zagra jesienią w Europie.



Droga Dinama do Ligi Konferencji

1. runda eliminacji Ligi Mistrzów vs. Pjunik Erywań, Armenia (1-0)

2. runda eliminacji Ligi Mistrzów vs Łudogorec Razgrad, Bułgaria (1-2)

3. runda eliminacji Ligi Europy vs Lincoln Red Imps, Gibraltar (3-2)

4. runda eliminacji Ligi Europy vs RSC Anderlecht, Belgia (0-2)





