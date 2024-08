Superpuchar: W półfinale ze Śląskiem

Poznaliśmy terminarz meczów turnieju o Pekao S.A. Superpuchar Polski, który w ostatni weekend września rozegrany zostanie w Radomiu. Legia w półfinale zagra ze Śląskiem Wrocław - ten mecz rozegrany zostanie w sobotę, 28 września o godzinie 18:30. Pierwszy półfinał, w którym Trefl mierzyć się będzie z Kingiem rozpocznie się o 15:30. Finał zaplanowano na niedzielę, 29 września na godzinę 17:30. Bilety na Superpuchar dostępne są na eBilet.pl w cenie 30 złotych (normalny) i 15 zł (ulgowy) oraz 20 zł normalny i 10 zł ulgowy, do których należy doliczyć opłatę serwisową. Koszykarska Legia zagra o Superpuchar Polski (jako zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2023/24) po raz pierwszy w historii.

