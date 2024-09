Kibice Rakowa odwołali pociąg specjalny

Fani Rakowa Częstochowa mieli przyjechać na mecz z Legią pociągiem specjalnym, ale ze względu na zakaz wyjazdowy (na dwa mecze) za transparenty wywieszone na ostatnim meczu domowym ("Polska dla Polaków, RKS Raków" oraz "Rakowiacy nie są tacy" z przekreślonym LGBT), musieli anulować zapisy na wyjazd do Warszawy. Częstochowianie za przejazd w obie strony "specjalem" wraz z biletem na mecz mieli zapłacić 160 złotych.

Lu.Ka - 53 minuty temu, *.centertel.pl Czy wy myślicie ze 100%ludzi przychodzących na stadiony to fanatyczni nacjonaliści jesteście w błędzie,takich ja wy jest gora15% odpowiedz

Zie(L)ony - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Powinniśmy ich wpuścić na nasze trybuny. Walcząc w słusznej sprawie dostali zakaz to powinniśmy pokazać nasze wsparcie w walce z lewactwem. odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.102.16 Prażanin: widzę, że jesteś extra zorientowany w relacjach z medalikami.

A jak chciałbyś to rozegrać logistycznie? odpowiedz

Prażanin - 2 godziny temu, *.plus.pl Powinni zostać wpuszczeni na nasze sektory....dla zasady. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jako jedyni jeździli tak czesto i licznie w czasach Covidu duszy plus za to. odpowiedz

głos ulicy - 2 godziny temu, *.122.4 @Alan: Twój widzew za to nie był w Białymstoku,co obraziliście się na nich bo się kumają z ŁKSem? cały widzew z wielkim mniemaniem o sobie,a to klubik która ma głownie kibiców pod Łodzią odpowiedz

Alan - 48 minut temu, *.t-mobile.pl @głos ulicy: Widzew to klub całej Polski, ma kibiców wszędzie w Łodzi także. To nieprawda, że w samym mieście jest ich niewielu, zwykła propaganda słabszego lokalnego rywala. Legia także ma wielu kibiców na wioskach typu Legionowo, Pruszków czy Otwock. Czy to coś złego? odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Trybuna nie może stać pusta, trzeba sprzedać miejsca Ziomkom i innym chętnym odpowiedz

kiwi - 3 godziny temu, *.vectranet.pl może z nimi zrobić zgodę - taki przyczułek na Śląsku ? odpowiedz

Gerwazy - 3 godziny temu, *.centertel.pl @kiwi: zwiąż zgodę z lechem i widzewem to jesteś gość. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl @kiwi: ty se zrob zgode z wlasnym mozgiem. odpowiedz

Aksamitny Heniek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @kiwi: na jakim Śląsku ty durniu, nie chodziłeś na lekcje geografi? Za taki tekst w Częstochowie dostajesz w parchatą japę. odpowiedz

Zamknij jape - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Aksamitny Heniek: Częstochowa jest na Śląsku od ponad 20 lat nieuku odpowiedz

Greg - 59 minut temu, *.centertel.pl @kiwi: i co taka potencjalana zgoda Ci da? odpowiedz

Geograf - 46 minut temu, *.play-internet.pl @Zamknij jape: w województwie śląskim a nie na Śląsku a to różnica. Ziemia Częstochowska to od zawsze Małopolska Zachodnia odpowiedz

f - 41 minut temu, *.orange.pl @Zamknij jape: A to przenieśli Częstochowę? Jest w woj. śląskim, ale na Śląsku nie. Tak samo jak Sosnowiec i podobnie jak choćby Radom, który chociaż jest w województwie mazowieckim to jest częścią Małopolski. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic (L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Niehonorowa banda ch***. Jazda z kur… Legio i tylko zwycięstwo! odpowiedz

Belfer - 3 godziny temu, *.supermedia.pl @(L)egiunia Fanatic (L): ulżyło Ci ? Teraz idź odrabiać lekcje odpowiedz

