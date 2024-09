Legia Warszawa 48-28 Arka Rumia

W meczu 1. kolejki 1. ligi rugbyści Legii Warszawa wygrali z Arką Rumia 48-28. Do przerwy legioniści prowadzili 20-15. Kolejne spotkanie rozegrają 14 września o godz. 15 na wyjeździe z Watahą Zielona Góra.

W zdrowym ciele …⚽️✨zdrowy duch✨ - 1 godzinę temu, *.147.49 Brawo!szkoda że w Stolicy brak stadionòw dla wielu klubòw, brak hal sportowych zato w bufecie w sejmie zawsze gary pełne tłustych kiełbas i golonek, i iloś medali na imprezach sportowych spowala z nòg to odpowiedż jak Polski rzâd dba o swojâ kondycje zdrowornâ i swoich obywateli, a orzecież w zd ro owym ciele zdrowy duch odpowiedz

