Statystycznie najlepszy start sezonu od lat

Od początku tego sezonu, licząc wszystkie rozgrywki, Legia notuje średnią punktów 2,31 na mecz, zdobywa 2,62 bramki na mecz i ma 69% zwycięstw. W 2022 roku niewiele niższą średnią punktów w porównywanym okresie uzyskał Kosta Runjaić (2,22 pkt./mecz), ale wówczas legioniści nie grali w europejskich pucharach, a to jak wiadomo ma kluczowe znaczenie. Dlatego aby dokonać możliwie najlepszego porównania, musieliśmy cofnąć się aż do 2015 roku. Zespół Henninga Berga , skutecznie walczący o Ligę Europy, rozegrał wówczas aż 15 meczów i uzyskał średnią 2,13 punktu na mecz (67% zwycięstw). Co ciekawe do lidera w lidze traciliśmy jednak aż 7 punktów. Teraz ta strata wynosi zaledwie dwa oczka. Poniżej prezentujemy zestawienie ostatnich 14 sezonów.

Tegoroczny okres wakacyjny był statystycznie najlepszy w wykonaniu Legii Warszawa od momentu wybudowania nowego stadionu! Żaden wcześniejszy trener nie uzyskał takich liczb w okresie lipcowo-sierpniowym, czyli do przerwy reprezentacyjnej, łącząc grę w pucharach z ligą. Drużyna Goncalo Feio poprawiła dotychczasowy wynik wyśrubowany przez Henninga Berga w 2015 roku.

gary - 15 minut temu, *.chello.pl Statystycznie to pies i człowiek mają po 3 nogi.Statystyki może mają i sens,ale długoterminowo,w przypadku piłki nożej to jest cała runda i wtedy następuje prawdziwa weryfikacja.

Kilka kolejek ligowych i kilka meczy z półamatorami w pucharach,to nawet nie ma co komentować.Jedynie można oceniać trenera po meczach z Broendby,awans był,ale styl zwłaszcza w drugim meczu,to obrona częstochowy. odpowiedz

Byniu - 29 minut temu, *.vectranet.pl Trener jest jaki jest ale widocznie taki ostry człowiek nie za miły dla otoczenia ,a przedobry dla zespołu i piłkarzy jest Legii potrzebny. Wyniki go bronią. Puchary są tylko dodatkiem ,a kibice czekają przede wszystkim na mistrzostwo. Myślę ,że Pan trener o tym wie. Ma moje całkowite poparcie. Powodzenia! odpowiedz

Pomyłka? - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dlaczego nie ma w zestawieniu sezonu Czerczesowa? odpowiedz

f - 28 minut temu, *.orange.pl @Pomyłka?: Czerczesow przejął drużynę na jesieni i prowadził ją do końca sezonu. odpowiedz

Nick - 2 godziny temu, *.186.144 Wyjaśnienie jest proste: korzystny kalendarz w lidze. Najtrudniejszy rywal do tej pory to Piast, a reszta to był dól tabeli. Za to po reprezentacji gramy z Rakowem (dom), Pogonią (wyjazd), Górnikiem (dom) i Jagą (wyjazd) i wtedy zobaczymy, jaki będzie bilans... odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Najlepszy statycznie start sezonu dla Legii to fakt tego samego kalibru, co informacja, że drugim najbardziej utytułowanym angielskim zespołem ostatnich lat jest Manchester United. Niby prawda, ale na pytanie, kto jest lepszym zespołem nikt nie wskazałby United przed Arsenalem czy Liverpoolem. I tak samo jest z Legią, statystyka może wyglądać ładnie, ale nie zamaże tego, że jak na razie w tym sezonie oglądamy jedną z najsłabszych Legii od lat, w której różnicę robią jedynie indywidualności, a od gry zespołowej bolą zęby. odpowiedz

Sitter - 34 minuty temu, *.chello.pl @Mateusz z Gór:

ostatnich lat to raczej Manchester City - United to już trochę dalszy okres odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.. To jest największy paradoks,Legia grająca przez większość meczów nieprawdopodobną wręcz padakę czy jak kto woli padlinę potrafiła uzyskać najlepsze wyniki od prawie 10 lat!! Doprawdy zwykłemu przeciętnemu kibicowi trudno to wytłumaczyć w jakiś logiczny sposób. odpowiedz

Hubert1987 - 3 godziny temu, *.147.57 Zakłamanie rzeczywistości, tamtejsze eliminacje do pucharów nie maiły nic wspólnego z dzisiejszymi !!! Na 13 meczy graliśmy tylko z 2 drużynami które mogą się Nam postawić, styl który prezentujemy jest nie do zaakceptowania , jeżeli nic się nie zmieni po przerwie na kadrę to zaczną się duuuze problemy. Walczyć, Trenować !!! Legia Warszawa musi Panować ????⚪️???????? odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.centertel.pl Statystycznie może i tak, ale nie samą statystyką Legia żyje.

Na dłuższą metę taka byle jaka gra w końcu zepsuje tę statystykę.

odpowiedz

