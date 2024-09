LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

La Liga: Real Madryt 2-0 (0-0) Real Betis 1-0 67' Kylian Mbappe 2-0 75' Kylian Mbappe (k) Betis: 1. Rui Silva - 23. Youssouf Sabaly, 3. Diego Llorente, 6. Natan, 15. Romain Perraud - 21. Marc Roca, 14. William Carvalho (57' Johnny) - 17. Rodri Sanchez (72' Assane Diao), 18. Pablo Fornals (83' 19. Iker Losada), 10. Abdessamad Ezzalzouli (83' 7. Juanmi) - 24. Aitor Ruibal (57' 8. Vitor Roque) Allsvenskan: Malmö FF 4-0 (3-0) Djurgårdens IF 1-0 10' Hugo Bolin 2-0 20' Anders Christiansen 3-0 22' Jacob Une Larsson (s) 4-0 80' Isaac Kiese Thelin Djurgårdens: 35. Jacob Rinne - 18. Adam Stahl, 4. Jacob Une Larsson (46' 5. Miro Tenho), 3. Marcus Danielson, 27. Keita Kosugi - 14. Besard Sabović (88' 13. Daniel Stensson), 6. Rasums Schüller - 15. Oskar Fallenius (46' 9. Haris Radetinać), 20. Tokmac Nguen (65' 22. Patric Åslund), 23. Gustav Wikheim (46' 11. Deniz Hümmet) - 29. Santeri Haarala Super League: FC Lugano 1-1 (1-1) FC St. Gallen 0-1 19' Lukas Görtler 1-1 45+2' Kacper Przybyłko Lugano: 1. Amir Saipi - 46. Mattia Zanotti, 17. Lars Lukas Mai, 6. Antonios Papadopoulos, 26. Martim Marques - 20. Ousmane Doumbia (44' 25. Uran Bislimi), 8. Anto Grgić - 10. Mattia Bottani (60' 11. Renato Steffen), 27. Daniel Dos Santos Correia (60' 31. Ignacio Aliseda), 21. Yanis Cimignani (80' 7. Roman Macek) - 93. Kacper Przybyłko (80' 9. Shkelqim Vladi) Super liga Srbije: FK TSC Bačka Topola 1-2 (1-2) FK Mladost Nowy Sad 1-0 7' Ifet Đakovac (k) 1-1 29' Aleksandar Pejović (k) 1-2 41' Jovan Cirić TSC: 12. Veljko Ilić - 4. Vukašin Krstić (78' 11. Ivan Milosa­vljević), 25. Mateja Đorđević, 5. Dušan Stevanović, 30. Nemanja Petrović - 7. Milan Radin (67' 14. Petar Stanić) - 18. Mihajlo Banjac, 24. Đorđe Gordić (52' 10. Aleksandar Cirković), 35. Ifet Đakovac, 27. Miloš Pantović (67' 29. Vieljeux Prestige Mboungou) - 9. Marko Lazetić Protathlima Cyta: Nea Salamina 2-3 (2-1) Omonia Nikozja 0-1 16' Willy Semedo 1-1 21' Giorgos Papageorgiou 2-1 36' Tolis Vellios 2-2 83' Mariusz Stępiński 2-3 87' Mariusz Stępiński Omonia: 40. Fabiano - 2. Alpha Dionkou (71' 17. Giannis Masouras), 4. Filip Helander (29' 30. Nikolas Panagiotou), 5. Senou Coulibaly, 24. Amine Khammas - 11. Ewandro Costa (71' 10. Omer Atzili), 20. Mateo Marić, 31. Ioannis Kousoulos (25' 80. Novica Eraković) - 21. Veljko Simić, 14. Mariusz Stępiński, 7. Willy Semedo

W miniony weekend swoje ligowe mecze rozegrały zespoły, z którymi Legia Warszawa będzie rywalizować w fazie ligowe Ligi Konferencji. Porażek doznały aż trzy z tych drużyn, przy czym Djurgårdens IF przegrało aż 0-4. FC Lugano zremisowało na własnym stadionie 1-1 z FC St. Gallen, a Omonia Nikozja dzięki dwóm bramkom w ostatnim kwadransie drugiej połowy wygrała z Neą Salamina. Spotkanie Dynama Mińsk z Torpiedo Żodzino zostało przełożone.

nowy sad - 15 godzin temu, *.chello.pl Ten Ciric z Nowego Sadu to może być kawał grajka. Top prospekt. odpowiedz

Pozytywnie - 15 godzin temu, *.chello.pl Oglądając skrót meczu realu betis doszedłem do wniosku że jak zagramy na poziomie realu madryt to powinno pójśc jak z płatka odpowiedz

Mazowszanin - 18 godzin temu, *.centertel.pl Backa Topola gra w Płocku? :) odpowiedz

Obcy - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl @Mazowszanin: W Chorzowie. odpowiedz

