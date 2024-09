Plan treningowy w przerwie reprezentacyjnej

Poniedziałek, 2 września 2024 r. 21:41 Woytek, źródło: Legionisci.com

Jesienne rozgrywki co roku dzielą się na cykle od przerwy do przerwy na mecze reprezentacji. Pierwsza część jest zwykle najintensywniejsza - i tak właśnie było też w tym roku - legioniści rozegrali 13 spotkań, a przed nimi jeszcze 18 lub 19 starć. W następny cykl to 5 meczów, potem 7 meczów, i od końcówki listopada 6 lub 7 spotkań (w przypadku awansu do kolejnej rundy Pucharu Polski).









W najbliższych dwóch tygodniach otrzymają 4 dni wolnego, by złapać świeżość i zresetować głowy. Jednocześnie będzie to czas na przeprowadzenie serii konkretnych treningów, bo przy meczach co 3-4 dni nie było to możliwe.



W poniedziałek po meczu z Motorem odbyła się regeneracja dla tych co grali w niedzielę i trening dla pozostałych. Wtorek zawodnicy otrzymali wolny. Na dni środa - piątek zaplanowane są treningi, a od soboty do poniedziałku włącznie zespół będzie miał wolne. "To forma nagrody. Natomiast ci co leczą urazy, ciężko pracują niezależnie od ogólnych planów. Np. Elitim ćwiczy po 7-9 godzin dziennie" - tłumaczy trener Goncalo Feio.



Dziewięciu zawodników szerokiej kadry pierwszego zespołu udało się na zgrupowania reprezentacji młodzieżowych: Kacper Tobiasz (do U-21), Marcel Mendes-Dudziński, Maximillian Oyedele, Wojciech Urbański, Jan Ziółkowski (do U-20), Jakub Adkonis, Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak (do U-18) i Jakub Zieliński (do U-17).



Od wtorku, 10 września rozpoczną się bezpośrednie przygotowania do ligowego starcia z Rakowem Częstochowa, które odbędzie się w niedzielę, 15 września o godz. 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.