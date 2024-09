Legijne akcenty w teledyskach: Dobry Dzieciak - Dzień dobry (91)

W ostatnim tygodniu sierpnia miała miejsce premiera debiutanckiego albumu Dobrego Dzieciaka pt. "Diament". Znalazł się na nim m.in. kawałek "Dzień dobry" z gościnnym udziałem Braciszka Krzyśka oraz Bonusa RPK. W klipie do tego utworu główny bohater i autor kawałka nawija w legijnej koszulce meczowej z ksywą na plecach "Dobry Dzieciak". Ponadto na planie pojawiają się także inne postaci w legijnych barwach.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.