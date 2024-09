Wypożyczeni: Strzałek przeciw Pchełce

Poniedziałek, 2 września 2024 r. 07:55 Fumen, źródło: Legionisci.com

Na zapleczu ekstraklasy spotkały się drużyny Igora Strzałka (Termalica) oraz Cypriana Pchełki (Stal Stalowa Wola). Obaj piłkarze rozegrali po jednej połowie, ale to pierwszy z nich cieszył się z okazałej wygranej. Maciej Kikolski przyczynił się do wygranej z Cracovią puszczając tylko jedną bramkę. Mniej szczęścia miał Franciszek Chojak, którego drużyna grała w osłabieniu od 14. minuty. W efekcie bramkarz Unii puścił trzy bramki w potyczce z Zawiszą Bydgoszcz.



Ekstraklasa

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Cracovią



I liga

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - do 68. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Wartą Poznań

Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - do 46. minuty w przegranym 0-3 meczu z Termaliką Nieciecza

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 46. minuty w wygranym 3-0 meczu ze Stalą Stalowa Wola



III liga

Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - 90 minut w przegranym 2-3 meczu z Zawiszą Bydgoszcz

Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Czarnymi Połaniec