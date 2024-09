Komentarze (11)

Radekbp - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Było nas dużo więcej. My jeździmy od 1981 roku, z obecnie bardzo młodym pokoleniem. Biała Podlaska zawsze z Legią odpowiedz

Misha75 - 7 godzin temu, *.plus.pl Brawo ! Tak trzymać ! odpowiedz

KAMI(L) - 9 godzin temu, *.autocom.pl Kozak! odpowiedz

Amadeusz - 9 godzin temu, *.chello.pl Szacunek,mocna ekipa odpowiedz

lis - 11 godzin temu, *.warszawa.pl Flaga elegancka.190 osób z Białej robi wrażenie............. odpowiedz

Pawełek - 11 godzin temu, *.netfala.pl Ładna flaga. odpowiedz

Kibic Legii - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo Biała! Chociaż flaga Biała Legia jest zdecydowanie ciekawsza odpowiedz

Mchr - 7 godzin temu, *.orange.pl No właśnie bo flaga Biała Legia to też ich chyba? Bardzo fajnie wykombinowana. odpowiedz

Zawsze - 6 godzin temu, *.inetia.pl @Mchr: Biła Legia to przekozacka flaga! odpowiedz

Tomek - 12 godzin temu, *.chello.pl Brawo Biała :) odpowiedz

c u L t sport Warsaw - 13 godzin temu, *.146.232 Piékna flaga✨????????✨ odpowiedz

