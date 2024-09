Brąz legionistek na MŚ w kl. Micro

We Francji rozegrane zostały mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie Micro. W dywizji Cruiser brązowy medal zdobyła legijna załoga - Maja Dembowska , Anna Śliwka oraz Karolina Skowrońska . Gratulujemy! Ze względu na warunki pogodowe, udało się rozegrać jedynie trzy wyścigi. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się osobno klasyfikacja kobiet, w której legionistki zajęły miejsce drugie, ustępując tylko Francuzkom na szybszej łódce typu Proto.

