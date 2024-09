Tenis

Wygrana Urbańskiego w Bohdan Tomaszewski Cup 2024

Poniedziałek, 2 września 2024 r. 10:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisista Legii Warszawa, Jan Urbański został zwycięzcą Bohdan Tomaszewski Cup 2024 i dokonał tego jako pierwszy Polak od 2013 roku. W finale legionista pokonał Belga, Nandę Van de Poelę 7-5, 6-4.



- To największy tytuł w mojej karierze. Po raz pierwszy wygrałem imprezę kategorii pierwszej w Tennis Europe, no i udało mi się to w Warszawie, w domu, a z trybun wspierała mnie rodzina. Pomagał mi także trener kadry U-16 Mateusz Czyżewski, za co jestem wdzięczny - powiedział zawodnik Legii.



W grze podwójnej, Ubrański zwyciężył w parze z Hugo Rytelewskim.



Wyniki legionisty:

I runda: Jan Urbański - Andreas Philip Cort Malee Hansen (Dania) 6-2, 6-2

II runda: Jan Urbański - Antoni Sikora 6-2, 6-2

1/4 finału: Jan Urbański - Tymur Chukanov (Ukraina) 6-0, 6-1

1/2 finału: Jan Urbański - Sebastian Tejerina 6-1, 2-0

Finał: Jan Urbański - Nand Vandepoele (Belgia) 7-5, 6-4



I runda: Jan Urbański/Hugo Rytelewski - Adrian Oltean Achacollo (Hiszpania)/Eriks Valeinis (Łotwa) 6-2, 7-5

1/4 finału: Jan Urbański/Hugo Rytelewski - Maksymilian Kwiatkowski/Michal Pielat 4-6, 6-4, 10-3

1/2 finału: Jan Urbański/Hugo Rytelewski - Paul Hjorteland (Dania)/Matej Kukrika (Chorwacja) 6-4, 6-2

Finał: Jan Urbański/Hugo Rytelewski - Alessandro Maina (Włochy)/Nand Vandepoele (Belgia) 6-2, 6-4