Plus sierpnia: Tobiasz i Augustyniak

Środa, 4 września 2024 r. 10:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sierpniu Legia Warszawa miała bardzo napięty terminarz. Legioniści z sukcesem rywalizowali w eliminacjach do Ligi Konferencji, łącząc je z rozgrywkami ligowymi. "Wojskowi" rozegrali aż 9 spotkań - dopełnili formalności z Caernarfon Town FC (5-0), pokonali również Radomiaka Radom (4-1), dwukrotnie kosowską Dritę Gnjilane (2-0, 1-0) oraz Brøndby IF (3-2). Podopieczni Goncalo Feio zremisowali rewanżowy mecz z Duńczykami (1-1) i z Puszczą Niepołomice (2-2). Legioniści doznali również pierwszej porażki w sezonie, ulegając Piastowi Gliwice (1-2). Najwięcej pozytywnych ocen od naszej redakcji w tym intensywnym miesiącu otrzymali Kacper Tobiasz i Rafał Augustyniak.









Młody golkiper wystąpił w 8 z 9 spotkań Legii rozgrywanych w sierpniu i za połowę z nich został oceniony przez nas pozytywnie. Tobiasz z meczu na mecz nabierał pewności siebie, wykazywał się skutecznymi interwencjami i zdecydowanie poprawił swoją grę na przedpolu. Szczególnie w dwumeczu z Brøndby IF wielokrotnie ratował drużynę, dzięki czemu stał się jednym z ojców awansu do fazy ligowej. To nie były jedyne spotkania, w których znacznie pomagał drużynie, bo m.in. wybronił rzut karny w meczu z Puszczą Niepołomice. W sierpniu Tobiasz stał się pewniakiem między słupkami bramki stołecznej drużyny.



Doświadczony stoper w tym miesiącu nie pojechał z drużyną na rewanżowe spotkanie do Walii oraz nie wszedł z ławki w przegranym meczu z Piastem Gliwice. Przez cały czas prezentował niezwykłą solidność, był praktycznie nie do przejścia i nie zdarzało mu się popełniać dużej liczby błędów. Poza defensywą skutecznie włączał się w rozegranie akcji Legii, a rajdami z piłką próbował pokazać swoje umiejętności również w ofensywie. Augustyniak aktualnie jest zdecydowanie najbardziej poukładanym z defensorów, których trener Goncalo Feio ma do wyboru.



Poza tymi dwoma zawodnikami taką samą liczbę plusów otrzymało od nas jeszcze trzech innych, którzy w niektórych meczach zaprezentowali się nieco gorzej. Jednym z nich jest Blaz Kramer, który błyszczał skutecznością. Łącznie w 8 spotkaniach zdobył 4 bramki i trzykrotnie jako ostatni podawał do kolegów z drużyny. Szkoda, że Słoweńca najprawdopodobniej nie ujrzymy już w barwach Legii. Forma zdecydowanie rośnie również u Bartosza Kapustki. Pomocnik zaczyna wyrastać na zdecydowanego lidera drużyny, bierze na swoje barki ciężar rozgrywania i nie boi się niekonwencjonalnych rozwiązań. Dodatkowo błysnął w sierpniu niezwykłą skutecznością, zdobywając po 3 gole i asysty. Zaskakująco prezentował się również Ryoya Morishita. Japończyk po zmianie pozycji i przejściu do środka boiska pokazał inną twarz i udowodnił, że może jeszcze być zdecydowanie przydatny dla drużyny. Wykazywał się dobrym balansem ciała, rywalom ciężko było go powstrzymać, dzięki czemu udało mu się strzelić 2 bramki i zanotować 3 asysty.



Zdecydowanie gorszą formę w sierpniu prezentował Marc Gual, który otrzymał od nas aż 5 minusów. Hiszpan nie zagrał tylko na wyjeździe w Walii, jednak przez formę jaką prezentował, w połowie miesiąca stracił swoje miejsce w wyjściowym składzie. Napastnik był bardzo niedokładny, nie potrafił dobrze zabrać się z piłką i opanować jej przy nodze. Pokazywał się do podań, schodził niżej ze swojej pozycji, ale zdecydowanie szwankowała jego decyzyjność i nie potrafił z takich sytuacji zrobić nic pożytecznego. W 7 spotkaniach zdobył tylko 2 bramki, m.in. pokonując bramkarza Radomiaka Radom z rzutu karnego.



Słabiej prezentował się również zmiennik Guala - Migouel Alfarela. Francuz kupiony pod koniec lipca nie miał zbyt udanego wejścia do drużyny. Podobnie jak Hiszpan, często gubił się z piłką, mimo że dochodził do sytuacji podbramkowych, to nie umiał ich dobrze wykorzystać. Widać było, że napastnik nie do końca zgrał się jeszcze z drużyną i będzie potrzebował trochę czasu na aklimatyzację. Mimo słabszej dyspozycji, udało mu się wywalczyć swoje miejsce w pierwszej jedenastce, jednak musi prezentować się zdecydowanie lepiej.



W środkowej tercji boiska nie błyszczał Claude Goncalves, który otrzymał negatywną ocenę za 4 z 7 występów, nie notując ani jednego plusa od naszej redakcji. Defensywny pomocnik popełniał dużą liczbę błędów, grał na granicy ryzyka, która często pękała. Nie tylko wiele razy tracił piłkę w pojedynkach z rywalami, ale również szwankowały jego umiejętności w rozegraniu, które zresztą było bardzo proste. Doświadczony Portugalczyk w sierpniu znalazł się w zdecydowanym dołku, na czym dość mocno cierpiała drużyna, ale miejmy nadzieję, że następny miesiąc będzie w jego wykonaniu bardziej stabilny.



Pełna klasyfikacja:

Kacper Tobiasz - 4 / 1

Rafał Augustyniak - 4 / 1

Blaz Kramer - 4 / 2

Bartosz Kapustka - 4 / 2

Ryoya Morishita - 4 / 2

Ruben Vinagre - 3 / 2

Radovan Pankov - 3 / 2

Luquinhas - 2 / 2

Sergio Barcia - 2 / 3

Tomas Pekhart - 2 / 3

Artur Jędrzejczyk - 1

Jan Ziółkowski - 1

Wojciech Urbański - 1

Jean-Pierre Nsame - 1 / 2

Steve Kapuadi - 1 / 2

Paweł Wszołek - 1 / 3

Migouel Alfarela - 1 / 4

Marc Gual - 1 / 5

Jurgen Celhaka - 1

Kacper Chodyna - 1

Jordan Majchrzak - 1

Patryk Kun - 2

Claude Goncalves - 4