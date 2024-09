7-8.09: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 6 września 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Rugbiści Legii Warszawa w najbliższą niedzielę rozpoczną sezon 2024/25 od meczu z Arką Rumia, które wyjątkowo odbędzie się w Ząbkach na stadionie Ząbkovii (przy ul. Słowackiego). W sobotę o 14:00 w Elblągu odbędzie się mecz przyjaźni pomiędzy Olimpią i Zagłębiem Sosnowiec. Koszykarze Legii udadzą się na dwudniowy turniej do Francji. Z kolei koszykarze Legii 3x3 (w składzie: Kobus, Wojtyński, Koźluk, Rudko) zagrają w Sosnowcu w I turnieju Lotto 3x3 Ligi, z którego awans do finałów wywalczą cztery najlepsze drużyny - transmisje z dwudniowych zawodów w sportowych stacjach Polsatu.



W Dziwnowie dwaj legioniści - Marcin Józefowski i Kuba Pawluk powalczą w mistrzostwach Polski w żeglarskiej klasie 505.



Liczna grupa pięcioboistów Legii wystartuje w Zielonej Górze w Mistrzostwach Europy U-24 - Maja Biernacka, Małgorzata Karbownik, Olga Cisek, Hanna Matusik, Franciszek Dubrawski, Hubert Skibiak i Igor Radomyski.



Rozkład jazdy:

07.09 g. 14:00 Olimpia Elbląg - Zagłębie Sosnowiec

07.09 g. 16:30 SIG Strasbourg - Legia Warszawa [kosz, Miluza]

08.09 g. 14:30/17:30 JDA Bourgogne Dijon/Giants Antwerp - Legia Warszawa [kosz, Miluza]

08.09 g. 14:00 Legia Warszawa - Arka Rumia [rugby, ul. Słowackiego 21, Ząbki]

08.09 g. 17:00 BSF Bochnia - Legia Warszawa [futsal]



Terminarz meczów Legii 3x3 w I turnieju Lotto 3x3 Ligi w Sosnowcu:

7.09 g. 13:40 Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Zastal 3x3 Zielona Góra

7.09 g. 17:45 Legia LOTTO 3x3 Warszawa - Trefl 3x3 Sopot

8.09 g. 12:35 Polski Cukier Toruń - Legia LOTTO 3x3 Warszawa

8.09 g. 15:10 I ćwierćfinał A I - C II

8.09 g. 15:35 II ćwierćfinał D I - B II

8.09 g. 16:00 III ćwierćfinał B I - D II

8.09 g. 16:25 IV ćwierćfinał C I - A II

8.09 g. 17:00 I półfinał

8.09 g. 17:25 II półfinał

8.09 g. 18:10 finał