Legia przekaże pieniądze na rzecz Powstańców

LechuBrd - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Obiektywnie patrząc i nie narzekając to i tak lekko wstyd.

Z danych na rok 2023 w Polsce mieszkało 425 Powstańców Warszawskich, przyjmując, że na meczu zjawi się 20 koła ludzi to kwota jaką przeznaczy Legia na jedną osobę to 47 zł z groszem. Może wspomożemy akcje i zróbmy zrzutkę przed meczem zamiast na oprawę to na Powstańców. odpowiedz

Zainteresowany - 6 godzin temu, *.chello.pl Poważne pytanie. Jest mowa o aukcjach, ale czy one się odbyły już, czy dopiero będą? Miały być aukcje koszulek po jednym z meczów, ale nie było żadnej informacji (albo przespałem). Tak czy inaczej inicjatywa klubu na plus. odpowiedz

Pawełek - 10 godzin temu, *.netfala.pl Klub mógłby się wysilić i przekazać choć 1,70 zł z każdego biletu, a nawet 1,75 zł. odpowiedz

Rytm - 12 godzin temu, *.centertel.pl Szok, że państwo nie zapewnia Bohaterom takich podstawowych rzeczy jak żywność, leki czy pomoc przy leczeniu. odpowiedz

wiliams - 11 godzin temu, *.chello.pl @Rytm: Zapewnia odpowiedz

Konfederata - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @wiliams:udaje, że zapewnia a jeszcze zabiera w podatkach odpowiedz

Wars - 12 godzin temu, *.centertel.pl po 1 zł by się nie wstydzili. Dobrze że Kudłaty nie chce od Powstańców po 100 zł na rozwój Legii tzn wlasnej kieszeni. Ale wstyd odpowiedz

Wycior - 11 godzin temu, *.vectranet.pl @Wars: Czy kiedykolwiek jesteś w życiu zadowolony czy tylko tak pierdzisz gębą? Robisz coś dla kogoś bezinteresownie, udzielasz się jakoś? Gdzie w tekście jest info, że Mioduski chce coś komuś zabrać? Nie cierpię takich miernot… odpowiedz

Luk - 11 godzin temu, *.207.60 @Wars: Reszta członków rodziny nie ma problemów z głową? odpowiedz

Chudy Grubas - 8 godzin temu, *.com.pl @Wars:

Serio jesteś tak ułomny w korzystaniu z rozumu?

Mam nadzieję, że oddajesz 100% swoich gigantycznych zarobków na powstańców, 100%!

Zawsze "uwielbiam" typów co rządzą się nie swoimi pieniędzmi.

Idź, ogarnij wielki biznes, i rozdawaj ile będziesz miał ochotę, ale przestań stękać w necie. odpowiedz

