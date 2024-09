Kristijan Jovović powołany do reprezentacji Czarnogóry U-17

Kristijan Jovović z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Czarnogóry do lat 17 na towarzyski turniej o Puchar Syrenki, który odbędzie się w Polsce w dniach 4-9 września. Podczas turnieju Czarnogóra zmierzy się z Polską (4 września, 16:00, Grodzisk Mazowiecki), Norwegią (6 września, 13:00, Sulejówek) i Rumunią (9 września, 11:00, Sulejówek).

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

keeeski - 6 godzin temu, *.144.203 Gtatulacje odpowiedz

adam - 11 godzin temu, *.chello.pl https://planetnogomet.si/novice/nafta-zan-mauricio-zanimanje-legia/ - Legia obserwuje brakarza ze Słowenii odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.