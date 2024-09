UEFA obniża ceny na pucharowe mecze wyjazdowe

Począwszy od sezonu 2024/25, maksymalne ceny biletów dla kibiców wyjazdowych będą wynosić 60 EUR w Lidze Mistrzów, 40 EUR w Lidze Europy i 20 EUR w Lidze Konferencji. W sezonie 2025/26 zostaną one dodatkowo obniżone do maksymalnej ceny 50 EUR w Lidze Mistrzów, 35 EUR w Lidze Europy i nadal 20 EUR w Lidze Konferencji. "Decyzja ta, poparta przez Komitet Rozgrywek Klubowych UEFA, podkreśla kluczową rolę, jaką kibice odgrywają w tworzeniu ekscytującej atmosfery, a także docenia pełne pasji wsparcie, jakie kibice zapewniają swoim drużynom podczas kluczowych meczów wyjazdowych" - czytamy w komunikacie UEFA.

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

Koneser polskiej piłki klubowej - 7 godzin temu, *.plus.pl Ceny niższe, ale paragraf na niedrożne przejścia będzie w protokole :-) odpowiedz

dino - 7 godzin temu, *.vtelecom.pl Podwyższają ceny źle

Obniżają ceny źle odpowiedz

Ok - 7 godzin temu, *.plus.pl Oby to był faktyczny początek zmiany podejścia do kibiców, jestem naiwny i wierzę że tak jest odpowiedz

forever young - 9 godzin temu, *.inetia.pl F**K uefa odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.chello.pl No taką kluczową rolę kibice odgrywają, że aż zamykają dla nich stadiony za słowo "sukinsyn" na sektorówce albo za kanciaste S na fladze. Banda je#@% hipokrytów. odpowiedz

Dickson Chotowski - 9 godzin temu, *.74.193 F**K UEFA = MAFIA !!!!! odpowiedz

nck - 10 godzin temu, *.173.237 to na Legii bardziej się na gości będzie opłacać chodzić ;) odpowiedz

Darek - 10 godzin temu, *.chello.pl uefa docenia rolę kibiców i ich wsparcie w tworzeniu ekscytującej atmosfery.

Ta a po każdy meczu kary. A na wyjazdach nie wpuszczają kibiców gości.

Hipokryzja na całego.

F...k uefa. odpowiedz

Kibic z popcornem - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Według UEFY kibice odgrywają kluczową rolę w "tworzeniu ekscytującej atmosfery" i niby robią gest dobrej woli w stronę fanów z drugiej strony karzą za byle g.wno, niszczą ruch Ultras, zabraniają piro i opraw. Hipokryzja do kwadratu. Jak nie znajdą odpowiednich argumentów to ukarzą za mityczne "niedrożne przejścia". odpowiedz

Co oni pie - 11 godzin temu, *.aster.pl UEFA MAFIA odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.