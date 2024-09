Futsal

BSF Bochnia 8-2 Legia Warszawa

Niedziela, 8 września 2024 r. 18:38 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 2. kolejki futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z BSF Bochnia 2-8. Do przerwy było 1-0 dla gospodarzy. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 28 września o godz. 19, a ich przeciwnikiem będzie zespół Red Dragons Pniewy.









Początek spotkania nie przyniósł klarownych sytuacji bramkowych. Dopiero w 3. minucie gospodarze przeprowadzili niezłą sytuację, jednak jej nie wykorzystali. Chwilę później do bramki trafił Adam Wędzony. Minęło kilka sekund, a Mykyta Storożuk bardzo boleśnie zderzył się z bramkarzem z Bochni. Obaj potrzebowali pomocy medycznej, a w bramce zespołu gospodarzy nastąpiła zmiana. W 6. minucie Michał Klaus próbował efektownego uderzenia, ale nie trafił w bramkę.



W 24. minucie było już 2-0 dla Bochni po tym, jak do siatki strzałem z ostrego kąta z prawej strony trafił Wojciech Przybył. Po chwili ten sam zawodnik podwyższył na 3-0 uderzeniem z własnej połowy. Źle zachował się w tej sytuacji Tomasz Warszawski, który zapędził się na połowę przeciwnika, odegrał nieprecyzyjnie do Storożuka, a ten zanotował stratę. Legioniści kompletnie się pogubili, co skutkowało kolejnym golem dla Bochni. Z bramki wyszedł Warszawski, nie zdołał zatrzymać przeciwnika, Wędzony wyłożył piłkę na pustą bramkę, a dobił ją Minor Calbaceta. Na bramkę warszawskiego zespołu sunął atak za atakiem. W 29. minucie na listę strzelców wpisał się Andre Luiz, który rozegrał bardzo dobrą akcję z Delgado i z najbliższej odległości wbił piłkę do siatki. W odpowiedzi piątą bramkę dla zespołu gospodarzy zdobył Mateusz Prokop. Na 10 minut przed końcem Legia zdecydowała się na grę z lotnym bramkarzem. To szybko się zemściło, bo wkrótce na listę strzelców wpisał się bramkarz z Bochni, Viktor Saaf, który wybiciem posłał piłkę do pustej bramki. Kilka sekund później na "pustaka" trafił Pikkarainen. Na 8 minut przed końcem mieliśmy więc 7-1. Jeszcze rozmiary porażki zmniejszył nieco Andre Luiz, ale w 39. minucie Victor Saaf powtórzył swój wyczyn, ustalając wynik na 8-2.



1-0 - 02:33 Adam Wędzony

2-0 - 23:29 Wojciech Przybył

3-0 - 24:30 Wojciech Przybył

4-0 - 25:53 Minor Calbaceta

4-1 - 28:33 Andre Luiz

5-1 - 29:07 Mateusz Prokop

6-1 - 31:36 Viktor Saaf

7-1 - 31:46 Tuuka Pikkarainen

7-2 - 33:29 Andre Luiz

8-1 - 38:33 Viktor Saaf



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 14. Fabinho, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 2. Paweł Gajek, 5. Mykyta Storożuk, 9. Michał Klaus, 11. Sergio Monteiro, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



