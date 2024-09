Kadra Legii na fazę ligową Ligi Konferencji

Czwartek, 5 września 2024 r. 15:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa zgłosiła kadrę na mecze fazy ligowej Ligi Konferencji. Na liście A znalazło się 22 zawodników, a na liście B 8 młodych graczy. Według przepisów każdy klub może zgłosić 25 nazwisk na listę A, ale trzeba spełnić dodatkowe kryteria związane z tym, że musi być na niej co najmniej 4 wychowanków i co najmniej 4 zawodników wyszkolonych w lokalnej federacji piłkarskiej. W Legii status takiego wychowanka na liście A spełnia jedynie Kacper Tobiasz, a to oznacza, że musiała ona być skrócona o trzy nazwiska (podobnie było w eliminacjach).









W eliminacjach z w kadrze nie mieścił się Wojciech Urbański, który nie spełnia jeszcze wymogów rejestracji na listę B, a ostatnio niezarejestrowany był także kontuzjowany Juergen Elitim. Ponadto w ostatnich tygodniach do Legii dołączył Maximillian Oyedele, który także nie spełnia kryterium listy B. W związku z tym przy Łazienkowskiej musiała zostać podjęta decyzja, którzy gracze nie załapią się na jesienne europejskie wojaże. Ostatecznie skończyło się na tym, że wykreślony został Marco Bruch, a jego miejsce zajął Oyedele. Elitim i Urbański pozostali niezgłoszeni.



KADRA LEGII NA LIGĘ KONFERENCJI



Bramkarze (3)

50. Wojciech Banasik *

27. Gabriel Kobylak

1. Kacper Tobiasz



Obrońcy (7)

8. Rafał Augustyniak

42. Sergio Barcia

55. Artur Jędrzejczyk

3. Steve Kapuadi

56. Jan Leszczyński *

12. Radovan Pankov

4. Jan Ziółkowski *



Pomocnicy (10)

80. Jakub Adkonis *

21. Jurgen Celhaka

11. Kacper Chodyna

5. Claude Goncalves

67. Bartosz Kapustka

23. Patryk Kun

82. Luquinhas

25. Ryoya Morishita

51. Pascal Mozie *

6. Maximillian Oyedele

19. Ruben Vinagre

71. Mateusz Szczepaniak *

13. Paweł Wszołek



Napastnicy (7)

17. Migouel Alfarela

28. Marc Gual

9. Blaz Kramer

99. Jordan Majchrzak *

77. Jean-Pierre Nsame

7. Tomas Pekhart

20. Jakub Żewłakow *



* - zawodnicy zgłoszeni na listę B



Procedury UEFA dotyczące zgłaszania zawodników:



LISTA A:

Na liście może znaleźć się maksymalnie 25 zawodników w trakcie sezonu, z czego minimum 8 miejsc zarezerwowanych jest dla "locally trained players".



W skład pojęcia "locally trained players" wchodzą "association-trained players" i "club-trained players". W tej ósemce maksymalnie 4 graczy może być "association-trained players", pozostali muszą być "locally trained players".



wyjaśnienie nazewnictwa:

- "club-trained player" - zawodnik między 15 a 21 rokiem życia (może kończyć 15 lat w trakcie sezonu; do końca sezonu podczas, którego kończy 21 lat), który jest zawodnikiem klubu przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem).



- "association-trained player" - zawodnik między 15 a 21 rokiem życia (może kończyć 15 lat w trakcie sezonu; do końca sezonu podczas którego kończy 21 lat), który jest zawodnikiem klubu lub innego polskiego klubu przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem)



Jeżeli klub na liście A ma mniej niż 8 takich zawodników, to maksymalna liczba zawodników na listę A jest odpowiednio zmniejszana. Na liście A musi znaleźć się co najmniej dwóch bramkarzy, a w sumie musi być minimum trzech na liście A i B.



LISTA B:

Klub może zarejestrować nielimitowaną liczbę zawodników na tę listę w trakcie sezonu. Zmian na liście można dokonywać nawet na dzień przed meczem.



Na liście mogą znaleźć się zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1999 roku i występujący w klubie nieprzerwanie od minimum dwóch lat licząc od dnia 15 urodzin.