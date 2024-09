Przybył sędzią meczu z Rakowem

Jarosław Przybył z Kluczborka został wyznaczony do sędziowania meczu 8. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Sebastian Mucha, sędzią technicznym będzie Albert Różycki, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Sebastian Jarzębak. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 15 września o godzinie 17:30.

ras4 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl no to w p..... i wylądował odpowiedz

Kibic L - 4 godziny temu, *.plus.pl Zawsze na takie topowe mecze przydzielą go do sędziowania.

J - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Drukarz. Od 3 sezonów regularnie nas okrada odpowiedz

Żmija - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.chello.pl Sprzedam po cenie zakupu 3 bilety na Raków, sektor 111, miejsca obok siebie (2 normalne, 1 ulgowy). odpowiedz

