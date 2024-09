Przed nami 8. kolejka Ekstraklasy. Na początek Motor zmierzy się z Górnikiem, a następnie GKS podejmie zespół Widzewa. W sobotę najciekawiej zapowiada się spotkanie drużyn z górnej części tabeli, czyli Lecha z Jagiellonią. Dzień później interesująco powinno być przy Łazienkowskiej, gdzie Legia zmierzy się z Rakowem. Na zakończenie kolejki Stal pojedzie do Wrocławia.

Felek - 7 godzin temu, *.netfala.pl Coś te kursy słabe na Legię. Buki węszą remis lub wtopę Legii. Oby nie! odpowiedz

