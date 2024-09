Wyniki 8. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (15)

Franio - 7 godzin temu, *.60.67 Szkoda kasy bo nie chodzę na legie



Oglądam mecz za darmo canal sport + od partii PiS 2019 :-) odpowiedz

Hej redakcjo - 8 godzin temu, *.60.67 Legia - rakow 0:1 :-)



Mistrz mistrz Kolejorz odpowiedz

Matt - 11 godzin temu, *.orange.pl Widziałem spotkane Lecha, zagrali bardzo dobrze, ale jedno trzeba powiedzieć jasno. Jagiellonia od samego początku była bezradna i wyglądała jak balon bez powietrza. Tak, wiem że wyprowadzili akcję zakończoną nieuznaną bramą na potencjalne 1:0, ale to tyle. Po czerwonej kartce już było widać w oczach zawodników, że czekają na 3 gwizdki. Wyglądało to beznadziejnie. Lech za to grał bardzo dobrze, zwłaszcza na takim miernym tle.



Piszecie tu o ich mistrzostwie. Owszem, grają obecnie jak drużyna na mistrza, ale ilu drużynom w Polsce udało się utrzymać bardzo dobrą formę z jesieni również na wiosnę? Zawsze koronują mistrza już jesienią, a potem zaczyna się wyścig ślimaków i zjazd czołówki w dół. Dla mnie koronnym przykładem jest Legia z sezonu 2007/08. Start taki, że pierwsza bramka stracona dopiero w 7 kolejce, na koncie komplet zwycięstw, bilans 16-1. Myślałem, że wszyscy będą oglądać nasze plecy, a potem przyjechała Korona i powrót do codzienności. Na koniec Wisła zdobyła tytuł na pełnym luzie.



Tego też Lechowi życzę. Niech korzystają ze swoich 5 minut, a potem nara. odpowiedz

Mr.x - 18 godzin temu, *.tpnet.pl Nie chce straszyć ale chyba w Poznaniu mają prawdziwego trenera . odpowiedz

Franek - 18 godzin temu, *.chello.pl U nas Chodyna kopie się po głowie a Jagiełło gol w debiucie. Takie mamy transfery łącznie z trenerem narwancem. odpowiedz

Arek - 14 godzin temu, *.tpnet.pl @Franek : jakim debiucie? On tam debiutował jeszcze w wakacje. Psychofani łachudry widać w natarciu. A ten Jagiełło jak było, że ma przyjść do nas był wyśmiewany w komentarzach. Zawsze można sprawdzić. odpowiedz

Rytm - 19 godzin temu, *.centertel.pl Amica ma farta, bo dwa mecze u siebie przez całe drugie połowy grała 11 na 10.

Z Rakowem 11 na 11 nawet strzału celnego nie mieli. odpowiedz

Arek - 14.09.2024 / 23:59, *.tpnet.pl Ale ten cały Dieges, czy jak on tam, to zjb. Właśnie podobnie Elitima wykosił na sparingu, a teraz osłabił ich, jeszcze w I połowie. Oszołom i tyle. odpowiedz

Kto na tronie? - 14.09.2024 / 22:30, *.chello.pl Lech Lech Kolejooooooorz, MP w tym sezonie odpowiedz

Andrzej - 15.09.2024 / 00:13, *.150.217 @Kto na tronie?: dokładnie, kolejny sezon w plecy. Lech idzie na majstra... niestety. odpowiedz

Egon - 15.09.2024 / 00:29, *.waw.pl @Kto na tronie?:

Na tej stronie, twój Lech nikogo nie obchodzi, kolego, więc wracaj do siebie. odpowiedz

Wycior - 15.09.2024 / 01:56, *.vectranet.pl @Kto na tronie?: Niestety dla ciebie piewco podziemnej pomarańczy skompromitowany lech Poznań już nie istnieje. Kibicujesz Amice Wronki, która tylko przebrała się w truchło lecha. odpowiedz

Nie ma lecha jest paròwa lokomotywa - 15.09.2024 / 02:31, *.144.58 @Andrzej: Sorry gdzie idzie?wygrywa ma skład zgrany a na majstra chyba zawcześnie opowiadać bajki o rozpédzonej parówie odpowiedz

pio - 19 godzin temu, *.com.cy @Kto na tronie?: ale napiszesz tu jak znow będziecie mieli DOŚĆ ? buhehe odpowiedz

Felek - 13.09.2024 / 11:31, *.netfala.pl Coś te kursy słabe na Legię. Buki węszą remis lub wtopę Legii. Oby nie! odpowiedz

