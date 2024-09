Pod lupą LL! - Jan Ziółkowski

Wtorek, 3 września 2024 r. 08:09 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Jan Ziółkowski otrzymał szansę na pokazanie swoich umiejętności od pierwszych minut w meczu z Motorem Lublin. Postanowiliśmy przyjrzeć się jego występowi podczas niedzielnego spotkania.