Klasyfikacja kanadyjska: Kramer na czele

Środa, 4 września 2024 r. 07:20 Woytek, źródło: Legionisci.com

Początek sezonu należy do trzech zawodników. Klasyfikację kanadyjską otwiera Blaz Kramer, który do tej pory zgromadził 5 goli i 4 asysty. Tyle samo trafień na koncie ma Bartosz Kapustka i dołożył do tego 3 asysty. Najlepszym asystentem jest natomiast Ryoya Morishita. Po podaniach Japończyka padło już 6 bramek, a do tego sam dwukrotnie pokonywał bramkarza rywali. Pięć goli ma na swoim koncie Marc Gual, który jest czwarty w klasyfikacji.



Aktualny bilans sezonu 2024/25

13 meczów: 9 zwycięstw - 3 remisy - 1 porażka, bramki: 34-11

średnia punktów: 2,31

gole na mecz: 2,62

gole stracone na mecz: 0,85









Ciekawostki:



30 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 6 padło po strzałach z główki. 26 to gole z akcji, 5 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 3 bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne).



Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 9 trafień. Najmniej bramek Legia zdobywała między 1-15 minutą - 1 trafienie.



Najczęściej Legia traciła bramki między w dwóch ostatnich kwadransach pierwszej połowy - po 3 trafienia rywali, a najrzadziej w pierwszym kwadransie meczu i pierwszym kwadransie drugiej połowy - po 1 golu.



Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,25 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 27,39 l.



Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 13 meczach. Najwięcej występów od pierwszej minuty (12) miał Bartosz Kapustka. Najwięcej minut na boisku spędził Kacper Tobiasz - 1035.



W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 11 piłkarzy.





Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Kramer 5 4 9 11 656 73 Kapustka 5 3 8 12 905 113 Morishita 2 6 8 12 587 73 Gual 5 5 12 715 143 Luquinhas 3 1 4 12 843 211 Wszołek 1 3 4 11 850 213 Vinagre 4 4 11 847 212 Pekhart 3 3 10 403 134 Alfarela 1 2 3 9 363 121 Nsame 2 2 4 145 73 Urbański 1 1 2 2 45 23 Barcia 1 1 2 9 700 350 Jędrzejczyk 1 1 7 444 444 Pankov 1 1 10 652 652 Augustyniak 1 1 10 782 782 Goncalves 1 1 12 930 930 Szczepaniak 1 1 1 35 35 Celhaka 1 1 6 170 170 Chodyna 1 1 7 275 275 Ziółkowski 1 1 6 433 433 Kapuadi 1 1 8 535 535

Stan na 2.09.2024.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.