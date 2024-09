Kadry rywali Legii na fazę ligową

REAL BETIS BALOMPIE Bramkarze: 1. Rui Silva (Portugalia, 30 lat), 13. Adrián (Hiszpania, 37), 41. Manu González* (Hiszpania, 17) Obrońcy: 2. Héctor Bellerín (Hiszpania, 29), 3. Diego Llorente (Hiszpania, 31), 5. Marc Bartra (Hiszpania, 33), 6. Natan (Brazylia, 23), 12. Ricardo Rodríguez (Szwajcaria, 32), 15. Romain Perraud (Francja, 26), 16. Sergi Altimira (Hiszpania, 23), 23. Youssouf Sabaly (Senegal, 31), 32. Nobel Mendy (Senegal, 20) Pomocnicy: 4. Johnny Cardoso (USA, 22), 10. Abdessamad Ezzalzouli (Maroko, 22), 14. William Carvalho (Portugalia, 32), 17. Rodri (Hiszpania, 24), 18. Pablo Fornals (Hiszpania, 28), 20. Giovani Lo Celso (Argentyna, 28), 21. Marc Roca (Hiszpania, 27) Napastnicy: 7. Juanmi (Hiszpania, 31), 8. Vitor Roque (Brazylia, 19), 9. Ezequiel Ávila (Argentyna, 30), 11. Cédric Bakambu (Republika Demokratyczna Konga, 33), 24. Aitor Ruibal (Hiszpania, 28), 38. Assane Diao* (Hiszpnia, 18) Trener: Manuel Pellegrini FK BACKA TOPOLA Bramkarze: 1. Nikola Simić (Serbia, 27), 23. Nemanja Jorgić (Serbia, 36) Obrońcy: 3. Macky Bagnack (Kamerun, 29), 5. Dušan Stevanović (Serbia, 28), 22. Stefan Jovanović (Serbia, 30), 25. Mateja Đorđević (Serbia, 21), 30. Nemanja Petrović (Serbia, 32), 31. Luka Capan (Chorwacja, 29) Pomocnicy: 6. Aleksa Pejić (Serbia, 25), 7. Milan Radin (Serbia, 33), 10. Aleksandar Ćirković (Serbia, 22), 11. Ivan Milosavljević (Serbia, 24), 14. Petar Stanić (Serbia, 23), 18. Mihajlo Banjać (Serbia, 24), 24. Đorđe Gordić (Serbia, 19), 27. Miloš Pantović (Serbia, 22), 35. Ifet Đakovac (Serbia, 26), 88. Bence Sós (Węgry, 30) Napastnicy: 8. Saša Jovanović (Serbia, 32), 9. Marko Lazetić (Serbia, 20), 29. Prestige Mboungou (Republika Demokratyczna Konga, 24) Trener: Jovan Damjanović DINAMO MIŃSK Bramkarze: 1. Fiodor Łapuchow (Białoruś, 21), 49. Artem Karatai (Białoruś, 20) Obrońcy: 2. Wadim Pigas (Białoruś, 23), 4. Aleksiej Gawriłowicz (Białoruś, 34), Siergiej Politewicz (Białoruś, 34), 20. Aleksandr Saczywka (Białoruś, 38), 26. Władysław Kalinin (Białoruś, 22), 27. Matwiej Michairin (Białoruś, 18), 33. Denis Poljakow (Białoruś, 33), 66. Raí Lopes (Brazylia, 24), 67. Roman Biegunow (Białoruś, 31) Pomocnicy: 3. Joseph Okoro (Nigeria, 23), 8. Aleksandr Seljawa (Białoruś, 32), 14. Raymond Adeola (Nigeria, 23), 19. Dmitrij Podstrełow (Białoruś, 26), 26. Daniił Kulikow (Rosja, 26), 25. Pedro Igor (Brazylia, 22), 29. Beni Amian (Wybrzeże Kości Słoniowej, 21), 74. Paweł Sedko (Białoruś, 26), 80. Ihor Szkołyk (Rosja, 23), 88. Nikita Demczenko (Białoruś, 22) Napastnicy: 9. Stephen Alfred (Nigeria, 26), 10. Włodzimierz Chwaszczyński (Białoruś, 34), 11. Gleb Żerdiew (Białoruś, 24), 17. Iwan Bachar (Białoruś, 26) Trener: Wadim Skripczenko OMONIA NIKOZJA Bramkarze: 1. Constantinos Panayi (Cypr, 29), 23. Francis Uzoho (Nigeria, 25), 40. Fabiano (Portugalia, 36), 98. Charalambos Kyriakidis (Cypr, 25) Obrońcy: 2. Alpha Diounkou (Hiszpania, 22), 3. Fotios Kitsos (Grecja, 21), 4. Filip Helander (Szwecja, 31), 5. Senou Coulibaly (Francja, 30), 17. Ioannis Masouras (Grecja, 28), 22. Ádám Lang (Węgry, 31), 24. Amine Khammas (Belgia, 25), 30. Nikolaos Panagiotou (Cypr, 24), 81. Andreas Nikolaou* (Cypr, 18) Pomocnicy: 11. Ewandro (Brazylia, 28), 20. Mateo Marić (Chorwacja, 26), 31. Ioannis Kousoulos (Cypr, 28), 74. Panagiotis Andreou* (Cypr, 18), 76. Charalampos Charalampous (Cypr, 22), 80. Novica Eraković (Czarnogóra, 24) Napastnicy: 7. Willy Semedo (Francja, 30), 9. Andronikos Kakoulli (Cypr, 23), 10. Omer Atzili (Izrael, 31), 14. Mariusz Stępiński (Polska, 29), 21. Veljko Simić (Serbia, 29), 75. Loizos Loizou* (Cypr, 21), 85. Angelos Neophytou* (Cypr, 19), 99. Alioum Saidou (Kamerun, 21) Trener: Valdas Dambrauskas FC LUGANO Bramkarze: 1. Amir Saipi (Szwajcaria, 24), 13. Ahmadou Ndiaye* (Szwajcaria, 16), 58. Sebastian Osigwe (Szwajcaria, 30), 99. Diego Mina* (Szwajcaria, 19) Obrońcy: 2. Zachary Brault (Francja, 25), 5. Albian Hajdari* (Szwajcaria, 21), 6. Antonius Papadopoulos (Niemcy, 24), 17. Lukas Mai (Niemcy, 24), 22. Ayman El Wafi (Włochy, 20), 23. Milton Valenzuela (Argentyna, 26), 26. Martim Marques (Portugalia, 20), 43. Luca Molino* (Szwajcaria, 20), 46. Mattia Zanotti (Włochy, 21) Pomocnicy: 8. Anto Grgic (Szwajcaria, 27), 11. Renato Steffen (Szwajcaria, 32), 18. Hicham Maho (Francja, 25), 20. Ousmane Doumbia (Wybrzeże Kości Słoniowej, 32), 25. Uran Bislimi (Szwajcaria, 24), 27. Daniel Dos Santos (Szwajcaria, 21), 28. Yannis Ryter (Szwajcaria, 18), 29. Mohamed Mahmoud (Tunezja, 24), 44. Gianluca Pizzagalli* (Włochy, 21), 45. Niccolò Spinelli* (Szwajcaria, 20), 7. Ilija Maslarov* (Szwajcaria, 17) Napastnicy: 9. Shkelqim Vladi (Szwajcaria, 23), 10. Mattia Bottani (Szwajcaria, 33), 21. Yanis Cimignani (Francja, 22), 31. Ignacio Aliseda (Argentyna, 24), 93. Kacper Przybyłko (Polska, 31) Trener: Mattia Croci Torti DJURGARDENS IF Bramkarze: 35. Jacob Rinne (Szwecja, 31), 40. Max Croon (Szwecja, 18), 45. Oscar Jansson (Szwecja, 33) Obrońcy: 3. Marcus Danielson (Szwecja, 35), 4. Jacob Larsson (Szwecja, 30), 5. Miro Tenho (Finlandia, 29), 17. Peter Therkildsen (Dania, 26), 18. Adam Ståhl (Finlandia, 29), 19. Viktor Bergh (Szwecja, 25), 27. Keita Kosugi (Japonia, 18) Pomocnicy: 6. Rasmus Schüller (Finlandia, 33), 7. Magnus Eriksson (Szwecja, 34), 9. Haris Radetinac (Bośnia i Hercegowina, 38), 13. Daniel Stensson (Szwecja, 27), 14. Besard Sabovic (Szwecja, 26), 16. Tobias Gulliksen (Norwegia, 21), 22. Patric Åslund (Szwecja, 22), 23. Gustav Wikheim (Norwegia, 31) Napastnicy: 11. Deniz Hümmet (Szwecja, 27), 15. Oskar Fallenius (Szwecja, 22), 20. Tokmac Nguen (Norwegia, 30), 26. August Priske (Dania, 20), 29. Santeri Haarala (Finlandia, 24) Trener: Kim Bergstrand * lista B

3 października Legia Warszawa rozpocznie zmagania w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do 4 września zespoły musiały zgłosić kadry na tę część rozgrywek. Legia zgłosiła 30 zawodników . Poniżej przedstawiamy kadry rywali "Wojskowych".

Jrzk - 1 godzinę temu, *.sekocin.pl W kadrze Dynama są ruscy - wjadą czy raczej zostaną za wschodnią granicą? odpowiedz

