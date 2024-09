Igrzyska Paraolimpijskie

Brąz Dobrowolskiego w R7 na Paralimpiadzie

Wtorek, 3 września 2024 r. 18:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnik sekcji strzeleckiej Legii Warszawa, Marek Dobrowolski zdobył brązowy medal na Paralimpiadzie w Paryżu, choć akurat zawody strzeleckie rozgrywane są co prawda w Châteauroux. Legionista zajął trzecie miejsce w konkurencji R7 - strzelaniu z karabinu dowolnego w trzech postawach (z 50 metrów). Dobrowolski do finału awansował dopiero w siódmego miejsca, a w kluczowej rywalizacji uzyskał 441.3 pkt.



Parę dni wcześniej Dobrowolski zajął 16. miejsce w konkurencji R1 - karabinie pneumatycznym stojąc. Uzyskał 608.8 pkt. i do awansu do finału zabrakło mu 9.8 pkt.



Emilia Babska ze strzeleckiej Legii ma za sobą dwa (z trzech) starty na Paralimpiadzie. W strzelaniu w trzech postawach legionistka zajęła 12. miejsce (1147 pkt.), w karabinie pneumatycznym stojąc była 15. z wynikiem 610.8 pkt.