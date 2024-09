Kramer zostaje. Wizyta kadrowiczów

W zajęciach wzięli udział wszyscy dostępni zawodnicy. Nieobecny był kontuzjowany Juergen Elitim oraz młodzież, która udała się na zgrupowania kadr narodowych: Kacper Tobiasz (U-21), Marcel Mendes-Dudziński (U-20), Maximillian Oyedele (U-20), Wojciech Urbański (U-20), Jan Ziółkowski (U-20), Jakub Adkonis (U-18), Jan Leszczyński (U-18), Mateusz Szczepaniak (U-18) i Jakub Zieliński (U-17). Pod okiem Krzysztofa Dowhania i Arkadiusza Malarza ćwiczył Jan Bienduga , bramkarz z rocznika 2008. W Legia Training Center do meczów ze Szkocją i Chorwacją przygotowuje się reprezentacja Polski. Po treningu czterech kadrowiczów, którzy w przeszłości reprezentowali barwy Legii, postanowiło odwiedzić legionistów. Bartosz Bereszyński , Sebastian Szymański , Mateusz Wieteska i Bartosz Slisz z boku przyglądali się przez kilkanaście minut zajęciom "Wojskowych", była też okazja, by przywitać się i zamienić kilka słów ze starymi znajomymi. W czwartek i w piątek zespół Legii także będzie trenował w samo południe, a następnie cała drużyna otrzyma trzy dni wolnego. Wizyta kadrowiczów - Woytek / 27 zdjęć

Po jednym dniu przerwy piłkarze Legii Warszawa wrócili do zajęć. Na boisku w ośrodku treningowym stawiło się 25 zawodników. Wśród nich obecny był Blaz Kramer , który jeszcze we wtorek był bliski odejścia do słowackiego Slovana Bratysława. Strony do późnych godzin wieczornych negocjowały transfer, ale nie doszły do porozumienia. Po północy minął Slovanowi czas na uprawnianie zawodników do gry w Lidze Mistrzów, więc ten transfer stracił większy sens. - Pewnie, że zostaję - odparł krótko Słoweniec, zapytany przed treningiem o to, czy zostaje w klubie z Łazienkowskiej. Wizyta kadrowiczów - Woytek / 27 zdjęć

(L)evinho.Onet.Pl - 1 minutę temu, *.orange.pl Maik Nawrocki na wylocie z Glasgow... Może warto by ściągnąć z powrotem..... odpowiedz

Gregorio - 1 godzinę temu, *.wide-net.pl Niech Kramer nie myśli o wyjeździe tylko zostanie na całego walczyć o mistrzostwo. Z tym rankingiem co ma teraz Legia (a myślę, że jeszcze go mocno podrasuje w LKE), to ścieżka mistrzowska do LM będzie jak najbardziej realna do przejścia i Ligę Mistrzów będzie miał w Warszawie:) odpowiedz

Adal - 36 minut temu, *.chello.pl @Gregorio : Otóż to! odpowiedz

karwoski29 - 9 minut temu, *.orange.pl @Gregorio : I tak trzymać odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tak, ja także uważam,że Kramer ma chwilową zwyżkę formy, spowodowana większym zaangażowaniem i chęcią dobrego transferu,zaraz się okaże,że coś kłuje,pociąga itp,chciałbym się mylić oczywiście,ale tak będzie, gdyż to nie jest zawodnik, który jest w stanie rozegrać całą rundę na wysokim poziomie.niestety. odpowiedz

Arek - 49 minut temu, *.tpnet.pl @Cezar.: skąd Ty to możesz wiedzieć, czy jest, czy nie jest w stanie rozegrać pełnej rundy na dobrym poziomie? Bo ja np. uważam, że w pełnym zdrowiu jest właśnie w stanie rozegrać dobrą rundę. A może i kolejną. Uważam, że dobrze się stało, że zostaje, bo wątpię, że znaleźli by teraz dobrego następce. Bo Kallmana ulungi z Craxy nie puszczą teraz tym bardziej. odpowiedz

Cezar. - 24 minuty temu, *.centertel.pl @Arek: stąd mogę wiedzieć, stąd że nigdy mu się to nie udało,a nie jest osiemnastolatkiem,oczywiście dobrze ,że zostaje i życzę jemu i nam,aby grał tak dalej,jak dotychczas,wybija się pozytywnie na tle innych naszych napastników,którzy są bardzo słabi,delikatnie mówiąc. odpowiedz

Kocioł - 5 minut temu, *.185.8 @Cezar.:

Też chciałbym żebyś się mylił i przestał jończyć.

Nie dość , że Gość miał wkółko pecha do kontontuzji , to jeszcze później słyszy od jakiegoś orzypadkowego Anoma , że udawał.

Walnij się w pusty ... ! odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Dobrze że został, bo obecnie ma formę, strzela bramki, może się przydać. Tylko czy on chce grać w Legii? Najpierw Turcy, potem Słowacy. Czy warto na nim opierać pierwszy skład skoro na 90% zima odejdzie? Tutaj Feio musi to właściwie poukładać. Z niewolnika nie ma pracownika, niestety. odpowiedz

WWL - 43 minuty temu, *.216.13 @Piotrek:



Nie Słowacy tylko Słoweńcy.

Dla ciebie pewnie Austria i Australia to też jedno państwo, tak jak Liban i Libia odpowiedz

- 36 minut temu, *.net.pl @WWL: inter Bratysława to Słowacki klub więc Słowacy:)

odpowiedz

Maras - 32 minuty temu, *.chello.pl @WWL: To już rzeczywiście trzeba być upośledzonym, żeby sądzić, że Bratysława to Słowenia. Buhahaha.... odpowiedz

lux - 1 godzinę temu, *.chello.pl za dwa mecze się połamie i pauza do wiosny odpowiedz

Zupa za słona - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Legia blokując transfer Kramera do Slovana tak naprawdę niszczy mu karierę i zniechęca do ciężkiego treningu i ambitniejszej gry. Słoweniec mógł grać w Lidze Mistrzów przeciwko Bayernowi, Celtikowi, Atletico, Milanowi czy Man City, a zostanie mu Puchar Biedronki i ogórkowa liga. Takiej szansy prawdopodobnie już w życiu nie dostanie. Wcale się nie zdziwię jak mu siądzie mental i zacznie symulować kontuzję. Za pół roku nie będzie ani kasy ani zawodnika i Legia na tym wyjdzie gorzej. Zieliński ma w d..ie ambicje zawodników i nie pomyśli, że takie sytuacje psują obraz klubu i w przyszłości przy negocjacjach z kimś innym to dany piłkarz 10 razy się zastanowi czy warto tu przyjść mając na uwadze, że klub nie daje piłkarzom wyboru i trzyma na siłę. Nie tak to powinno wyglądać. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Zupa za słona:



Wszystko się zgadza poza tym, że Legia chciała sprzedać, ale nikt nie chciał kupić. odpowiedz

Kolejny niekumaty? - 1 godzinę temu, *.verizon.net @Zupa za słona:

Co ty za bzdury wypisujesz?

Legia niczego nie blokowała.

Kluby dogadały się miedzy sobą, nie dogadał się tylko Kramer.

Nikt nikogo w Legii na siłę nie trzyma.

„Legia Warszawa przyjęła ofertę Słowaków, ale to piłkarz ostatecznie nie zdążył porozumieć się z uczestnikiem Ligi Mistrzów.”



Klub był otwarty na odejście. odpowiedz

,,księgowy" - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Zupa za słona: Ligę słowacką cenisz bardziej od EX?? Co oni tam mają 2-3-4 kluby na poziomie, a ile stadionów na poziomie w Polsce, a jak tam od strony kibicowskiej? chyba pomyliło Ci się z ligą czeską, ta akurat jest piłkarsko wyżej od naszej. A co do Kramera https://www.meczyki.pl/newsy/pilka-nozna/zaskakujace-kulisy-niedoszlego-transferu-kramera-legia-ma-spokoj-i-miliony-na-koncie-nasz-news/249499 odpowiedz

Gregor - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Jest, nie ma, jest, nie ma. Kramer i jego odejścia odpowiedz

Taka prawda - 3 godziny temu, *.verizon.net Gdy tak się nie stało w świat poszła informacja, że to kluby nie doszły do porozumienia, jednak rzeczywistość była inna. Jak ustaliliśmy Legia nie chciała blokować marzeń piłkarza o grze w LM i zaakceptowała ofertę Slovana na poziomie nieco powyżej miliona euro, a to Kramer i słowacki klub ostatecznie nie zdołali załatwić wszystkich formalności. Końcowa decyzja nie zapadła więc na linii Legia - Slovan, bo kluby były dogadane.

odpowiedz

Producent ręczników - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Taka prawda: Domyślam się, że Twoje informacje są w stylu "a bo kolega mi powiedział" albo "dziś na bazarku usłyszałem" lub "wróbelki ćwierkają"? Tyle wiesz tutaj co wszyscy, nie świruj kumatego Tomaszka67. Już tu było kilku "dobrze poinformowanych"" w kilku sprawach i czas weryfikował ich "prawdziwe info". Prawdziwych powodów fiaska negocjacji i tak się nie dowiemy. Spakuj już kredki i sprawdź plan lekcji. odpowiedz

Taka prawda - 1 godzinę temu, *.verizon.net @Producent ręczników:

Nie kolega, tylko inne portale sportowe o tym piszą, po sprawdzeniu informacji.



Legia nie blokowała wyjazdu do Turcji i tak samo nie blokowała przenosin na Słowację.



Rozumiem, że lepiej robić gównoburzę, bo krytyka łatwiejsza od przyjęcia do wiadomości, że w Legii nie ma problemu z tym, czy ten piłkarz jest, czy go nie ma. odpowiedz

Alex Bielany - 3 godziny temu, *.centertel.pl W telewizji w meczu z motorem była przez chwilę przebitka na twarz siedzącego na trybunach Kramera, minę miał nietęgą, widać było, że chłopak miał dylemat i bił się z myślami, czy odejść, czy zostać, szczerze mówiąc, Slovan zagra 6 wpier w LM, a potem kopanie się po czołach na pastwiskach i wcale nie jest mocniejszy od Legii odpowiedz

Najświeższe info - 3 godziny temu, *.verizon.net Klubu były dogadane.

Legia miała zarobić ponad milion€

Nie dogadał się Kramer z przyszłym pracodawcą.

Dzisiaj z uśmiechem na ustach trenował z resztą zespołu.

Legia też nie robi problemu, ponieważ finansowo jest mocno zabezpieczona, zyski z transferów, europejskich pucharów, oraz biletów z dni meczowych są ogromne.

A to daje spokój. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Najświeższe info:



Taa, czyli 800k to było mało, ale ta super lukratywna oferta, która przyszła potem to było "ponad milion". xD Na bank.



odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mysle ze drugi raz poszlo o testy medyczne ...ale w Legii sie sprawdza ???? odpowiedz

To źle myślisz - 3 godziny temu, *.verizon.net @Pawciu:

Kramer nie dogadał się z Slovanem.

Poszło o kasę, albo zabrakło czasu. odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Trudno.... Jak się nie rozsypie to może się przydać. Ma w sobie tą decyzyjność o strzale oby był zdrowy.

Chciałem jego odejścia i w zamian liczyłem na Rodado z wisełki.

Ale zapewne jego byśmy nie dostali więc Kramer niech zostaje i gra oby w zdrowiu! odpowiedz

P. - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Błąd. Trzeba było go sprzedać odpowiedz

(L)eming - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Maik Nawrocki na wylocie z Celticu. Warto się zainteresować. odpowiedz

ws - 4 godziny temu, *.chello.pl A Gonzalo nie każe zmienić reprezentacji boiska aby nie przyglądali się trenongowi Legii? odpowiedz

TOXI - 3 godziny temu, *.centertel.pl @ws: a po co? Probierz i tak nic by z tego treningu nie zrozumiał. Gość mentalnie zatrzymał się w białymstoku 15 lat temu i zero programu od tego czasu. odpowiedz

Po co w plotki wierzysz? - 3 godziny temu, *.verizon.net @ws:

Nawiązujesz do plotki która krążyła w necie.

Jeden z dziennikarzy to wyjaśnił.

W tym momencie o którym pisano, Feio nie było w Legia Center odpowiedz

Dlaczego kłamiesz? - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Po co w plotki wierzysz?: O czym Ty piszesz gościu? Przecież Feio oficjalnie na konferencji mówił o dronach jeszcze porównując do sytuacji z Kanadą na olimpiadzie. Można sobie posłuchać na youtube więc dlaczego kłamiesz? To Ty plotę wypuszczasz. odpowiedz

Po co w plotki wierzysz? - 1 godzinę temu, *.verizon.net @Dlaczego kłamiesz?:

Zwracam honor, zrozumiałem, że Ty piszesz o tym jak to niby Feio przepędził pierwszoligowy zespół trenujący na sąsiednim boisku. odpowiedz

Ok, nie kłamałeś tylko się pomyliłeś. - 36 minut temu, *.t-mobile.pl @Po co w plotki wierzysz?: To nie ja pisałem ale ok, wyjaśnione. Swoją drogą już Michniewicz kiedyś narzekał, że niby treningi są podglądane więc może coś jest na rzeczy. Pozdro odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Przez pierwsze dwa sezony pobytu w Legii Kramer cały czas się leczył. Dzisiaj zostaje i to dobra wiadomość bo obecnie to nasz najlepszy napastnik. Szkoda, że szansy nie dostał Majchrzak bo w sparingach przed sezonem strzelał gole. Więc ciężko go ocenić na jakim jest poziomie.

Ciekaw jestem co będzie z Oyedele. odpowiedz

Domel - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tłumaczenie artykułu:

Kramer nie przeszedł testów odpowiedz

DanieLo - 4 godziny temu, *.zayo.com @Domel: Legia zagrala pokerowo - kasa musi sie zgadzac. Gosc jest co nie co w gazie, liczby go bronia. Jak go slowency chca, to niech placa. odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @DanieLo: co w tym pokerowego? Wynegocjowali b. dobra cene ale gość okazuje się niesprzedawalny ze względu na zły stan zdrowia. odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl @DanieLo: Słoweńcy go nie chcą odpowiedz

Masz rację - 3 godziny temu, *.verizon.net @Domel:

Nie przeszedł, bo ich nie było. odpowiedz

