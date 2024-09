Trening

Elitim odstawił kule. Kiedy powrót?

Środa, 11 września 2024 r. 16:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po 4 dniach wolnego piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do meczu z Rakowem Częstochowa. Żaden zawodnik nie ma problemów ze zdrowiem - wszyscy obecni w LTC byli do dyspozycji sztabu szkoleniowego. W treningu brakuje jedynie Juergena Elitima, który dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu doznał urazu łąkotki w kolanie.



Rehabilitacja Elitima. Przygotowania do meczu z Rakowem - Woytek / 24 zdjęcia









Kolumbijczyk codziennie po wiele godzin pracuje ze sztabem medycznym. Dziś odstawił kule i rozpoczął naukę chodzenia. - Wszystko przebiega w porządku - odpowiedział zapytany przez nas o sytuację zdrowotną.

Zarówno zawodnik jak i kibice muszą raczej nastawić się na żmudną i długą rekonwalescencję, ponieważ uraz okazał się bardziej skomplikowany niż pierwotnie zakładano. Szanse na to, by w tej rundzie pomógł kolegom na murawie są niewielkie. W sztabie bardziej są nastawieni na to, że do pełnej dyspozycji będzie na przygotowania do rundy wiosennej. - To może być nasze największe zimowe wzmocnienie! - słychać w drużynie.







fot. Woytek / Legionisci.com



W treningu wzięło udział 26 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Młodzi kadrowicze zdążyli już wrócić ze zgrupowań swoich reprezentacji. Ze względu na to, że w poniedziałek większość grała mecze, nie wszyscy pojawili się na murawie, a kilku ćwiczyło nieco krócej - Oyedele, Ziółkowski i Majchrzak szybciej udali się do budynku klubowego. Nieobecni byli natomiast: Kacper Tobiasz, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Jan Leszczyński i Jakub Zieliński.



W drużynie humory dopisują, po ciężkim sierpniowym maratonie większość miała czas dla siebie, by odpowiednio się zresetować przed kolejną fazą rundy jesiennej. Teraz najważniejszy jest mecz z częstochowianami i temu podporządkowane były całe taktyczne zajęcia. Na koniec piłkarze doskonalili jeszcze stałe fragmenty gry zarówno te ofensywne jak i defensywne.



Mecz 8. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę, 15 września o godz. 17:30.



Rehabilitacja Elitima. Przygotowania do meczu z Rakowem - Woytek / 24 zdjęcia