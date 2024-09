Shawn Jones nowym zawodnikiem Legii

Komentarze (4)

Chcemy kocura a nie ogóra - 2 godziny temu, *.99.34 Kocur czy ogór? Proszę o opinie znawców. odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.chello.pl 204 i 203 to za mało pod kosz. Mam nadzieję, że zdrowie dopisze wszystkim zawodnikom ale w trakcie sezonu konieczne wzmocnienie polskiej rotacji. Zobaczymy jaki będzie początek w PLK bo w ENBL to widzę tylko dwóch godnych przeciwników Bamberg i Bakken ale oba u siebie. No chyba ,że jeszcze Czesi. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @ws:

Mamy jakieś zamiłowanie do tych maluchów pod koszem.

Jones jest silny, dynamiczy i skoczny, ale właśnie, czy tych centymetrów nie zabraknie. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl czyli starosg i doswiadczenie.

No coz. Transfer calkiem niezly. Tylko pytanie czy bedzir mu sie chcialo grac... odpowiedz

