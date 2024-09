W weekend 11. konwent tatuażu na stadionie Legii

W najbliższy weekend na stadionie Legii odbędzie się jedenasta edycja Warsaw Tattoo Convention, która będzie miała miejsce na trybunie zachodniej naszego stadionu. Udział w wydarzeniu zapowiedziało wielu znakomitych gości, w tym czołowi przedstawiciele polskiej sceny tatuażu. Otwarcie bram zarówno w sobotę, jak i niedzielę, zaplanowano na godzinę 11:00. Po godzinie 20 w sobotę oraz niedzielę będzie miał miejsce ogłoszenie wyników na najlepszy tatuaż danego dnia. Bilety na to wydarzenie nabywać można TUTAJ . Dzieci do 11 roku życia wchodzą bezpłatnie.

