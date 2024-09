Michał Dąbrowski z medalem na Igrzyskach Paraolimpijskich

Czwartek, 5 września 2024 r. 12:30 źródło: Legia Warszawa

Michał Dąbrowski, polski szermierz na wózkach i zawodnik sekcji Legii Warszawa, zdobył srebrny medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu. Jednocześnie zawodnik zmaga się z poważną chorobą i pilnie potrzebuje pomocy, aby podjąć nowoczesne leczenie.









Przygodę z szermierką na wózkach Michał rozpoczął w 2018 roku. Mimo wypadku, któremu uległ 10 lat temu, nigdy się nie poddał. Marzył o reprezentowaniu swojego kraju na wielkich, światowych imprezach. Codziennie ciężko pracował pod okiem wykwalifikowanych trenerów – Grzegorza Pluty i Stefana Makowskiego. W końcu został członkiem kadry narodowej a półtora miesiąca temu dołączył do sekcji szermierki na wózkach Legii Warszawa, która ściśle współpracuje z Fundacją Legii. Dzięki wygranym walkom podczas Pucharów Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Michał zakwalifikował się do Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. W ostatni wtorek wywalczył coś więcej, niż tylko srebrny medal na wielkiej imprezie. Spełnił marzenia i pokazał ludziom, że nie ma rzeczy niemożliwych. O kolejny krążek będzie rywalizował w najbliższy piątek, 6 września.



Udział w Igrzyskach to nie jedyna walka jaką obecnie toczy Michał. W listopadzie zeszłego roku zdiagnozowano u niego nowotwór przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych. Aby zwiększyć szanse na wyzdrowienie, potrzebuje nowoczesnego leczenia, które niestety nie jest refundowane, a jego koszt znacznie przekracza możliwości finansowe rodziny.



Michał nie chce się poddawać, bo nadal marzy o kolejnych medalach, ale przede wszystkim o tym, by być przy swojej rodzinie. Koszt leczenia to około 850 000 zł, a każda złotówka to kolejny krok w walce o jego zdrowie. Zachęcamy do pomocy tutaj.