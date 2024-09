Igrzyska Paraolimpijskie

Ostatnie wyniki legionistów na Igrzyskach Paraolimpijskich

Czwartek, 5 września 2024 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sportowcy Legii mają za sobą ostatnie starty na Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu. Marek Dobrowolski ze strzeleckiej Legii awansował do finału strzelania z karabinu R6 na 50m w kategorii SH1. W finale nasz zawodnik uzyskał 142 punkty, co dało mu siódme miejsce. Wcześniej legionista wywalczył brązowy medal w trzech postawach.



Emilia Babska w strzelaniu leżąc z 50 metrów SH1 zajęła 10. lokatę z wynikiem 623.3 pkt. By awansować do finału, zabrakło jej 0.9 pkt.



Kamil Otowski, który w pływaniu stylem grzbietowym na 50 i 100 metrów wywalczył złote medale, na koniec wystartował jeszcze na 200 metrów stylem dowolnym i pobił rekord w swojej klasie S1. - Płynąłem z zawodnikami bardziej sprawnymi ode mnie z kategorii S2, więc wiedziałem, że nie mam wielkich szans na medal. Traktowałem więc ten wyścig jako swoje 'Ostatnie tango w Paryżu'. Chciałem po prostu jeszcze raz popłynąć przy tej oszałamiającej publiczności w pięknej hali La Defénse. I gdyby była taka możliwość, popłynąłbym jeszcze raz i jeszcze raz. 200 m stylem dowolnym to dystans, na którym pływałem, kiedy byłem jeszcze dużo bardziej sprawny. Płynęło mi się świetnie. Więc choć zająłem w finale siódme miejsce, to jestem bardzo zadowolony, bo pobiłem rekord paraolimpijski w swojej kategorii! Teraz mogę zacząć wakacje - powiedział zawodnik i kibic Legii.



Otowskiemu niewiele zabrakło, żeby oprócz rekordu paraolimpijskiego pobił też własny rekord świata, ustanowiony w listopadzie w Szczecinie wynikiem 4.39,31. Dziś w Paryżu osiągnął 4.41,79.