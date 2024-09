Mioduski w zarządzie fundacji ECA

Właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski został nominowany przez zarząd European Club Association (ECA) do zarządu Fundacji ECA, która aktualnie jest w trakcie tworzenia i ma rozpocząć działalność w 2025 roku. Oprócz prezesa stołecznego w tym gronie znaleźli się prezes ECA Nasser Al-Khelaïfi (PSG) i Joe Cerrell , szef Fundacji Billa i Melindy Gates. Decyzję podjęto podczas posiedzenia ECA, które odbyło się w środę w Dublinie.

