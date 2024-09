Pomocnik Lecha trafił do Legii

Stołeczny klub będzie musiał zapłacić ekwiwalent za wyszkolenie w wysokości 60 tysięcy złotych. W minionym sezonie Kniat występował w drużynie Lecha Poznań U-17. Dodatkowo do tej pory zagrał w trzech spotkaniach reprezentacji Polski U-16, w której pełnił funkcję kapitana.

Legia Warszawa sprowadziła 17-letniego zawodnika, który grał w Lechu Poznań. W czerwcu Głos Wielkopolski informował, że Jan Kniat zmieni barwy klubowe. Władze Akademii Lecha nie zdecydowały się na przedstawienie Kniatowi nowej umowy, więc do Warszawy trafił jako wolny zawodnik.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ania - 12 minut temu, *.67.144 W leech maja dobrych specjalistów od młodzieży widocznie nie był nic warty. Pewnie wyląduje w jakimiś Pruszkowie jak takie ,,talenty'' jak Strzałek czy Roslek czy inny Rozmaryn. odpowiedz

Paweł - 34 minuty temu, *.chello.pl A za trzy lata, pójdzie do Piasta za darmo, a w lidze nam strzeli bramkę. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Witamy w Legi niech się rozwija w najlepszym klubie.

Jeszcze będą żałować jak będzie strzelać im bramki.

Powodzenia. odpowiedz

DaroWszechmocny - 3 godziny temu, *.178.154 Pierwszy to Jan Kniat, a ten za Nim to kto?? odpowiedz

Digp - 47 minut temu, *.vectranet.pl @DaroWszechmocny:

To jakiś nielot. Widziałem jak machał rękami i nie potrafił się unieść ponad murawę. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.