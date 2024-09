Stadiony: Perparima Thaciego (Prizren)

Niedziela, 8 września 2024 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drita Gnjilane nie dysponuje odpowiednim stadionem, by mecze w europejskich pucharach rozgrywać w swoim mieście i zmuszona jest do gry w Prisztinie. Nieco większy obiekt znajduje się w chyba najładniejszym mieście w Kosowie - Prizrenie, z tym, że ten na pewno nie spełnia żadnych norm UEFA. Co więcej, obiekt imienia Përparima Thaçiego z zewnątrz wygląda na zupełnie opuszczony.



Zdjęcia stadionu - 27 zdjęć Bodziacha









Jak się jednak okazuje, funkcjonuje każdego dnia, a oprócz pierwszego zespołu miejscowej Lirii (obecnie zespół występuje w I lidze, czyli na zapleczu kosowskiej ekstraklasy, z której spadł na koniec sezonu 2023/24) trenują na nim również grupy młodzieżowe. Jeśli legioniści mieli zastrzeżenia do dziwnej, sztucznej nawierzchni w Prisztinie, ciekawe co powiedzieliby po kilku minutach spędzonych na "dywanie" w Prizrenie. Nawierzchnia najbardziej przypomina wykładzinę.



Stadion może pomieścić 15 tysięcy fanów na dwóch trybunach - brak bowiem trybun za bramkami. Wykończenie stadionu, jeśli w ogóle o takowym można powiedzieć, jest co najwyżej powierzchowne. Z zewnątrz główna ściana wygląda jakby ktoś zapomniał kilkuset metrów cegieł albo przehandlował je za organy. Pod trybunę każdy może wejść bez problemu, choć obecnie nie ma żadnego "przebicia" na górę.



Zaraz obok bramy głównej znajduje się niewielka budka, z której w dni meczowej sprzedawane są bilety. Plakaty informujące o spotkaniach lokalnej drużyny rozwieszane są na słupach na mieście. Istniejące trybuny posiadają krzesełka bez oparć, a jedna z nich ma nawet dach zasłaniający kilka rzędów. Z trybun mamy piękny widok na góry z jednej strony oraz niewykończone blokowiska z drugiej. Do stadionu przylega boisko boczne, odgrodzone siatką.



Miejscowi kibice (grupa Arpagjikt, działająca od 1999 roku) młyn wystawiają na trybunie bez dachu, chociaż głównie działają na meczach swoich koszykarzy.







fot. Bodziach



