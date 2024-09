Koszykówka

Sparing z BK Opava otwarty dla karneciarzy

Piątek, 6 września 2024 r. 11:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 14 września o godzinie 17:00, koszykarze Legii rozegrają sparingowe spotkanie z czeskim BK Opava, które odbędzie się w hali OSiR Bemowo, przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Będzie to jedyne domowe spotkanie sparingowe legionistów przed rozpoczęciem sezonu 2024/25, które będą mogli zobaczyć kibice. Wstęp na mecz będą mieli posiadacze karnetów na nadchodzący sezon.



Każdy z karneciarzy będzie na tym meczu naszym gościem VIP, co wiąże się z dostępem do nowej strefy VIP z cateringiem oraz spotkaniem z koszykarzami chwilę po zakończeniu sparingu. Będzie więc możliwość zdobycia autografu, zrobienia wspólnych zdjęć, czy krótkiej rozmowy.



Karnety na nasze mecze cały czas można nabywać TUTAJ. Te obowiązują na 15 meczów Orlen Basket Ligi oraz wszystkie spotkania fazy grupowej rozgrywek ENBL. Kupując karnet oszczędzasz 20 procent! Posiadacze abonamentów mogą liczyć także na wiele innych udogodnień - m.in. spotkanie z naszą drużyną w trakcie rozgrywek, wstęp na mecz sparingowy z czeskim zespołem w trakcie przygotowań do rozgrywek, zniżkę w sklepie klubowym, czy udział w loterii karnetowej z atrakcyjnymi nagrodami. Ponadto każdy posiadacz karnetu, może na dowolny mecz Orlen Basket Ligi zakupić dla znajomego bilet z 20-procentową zniżką.



Sprzedaż karnetów potrwa tylko do 24 września.



Posiadacze karnetów mają:

- zagwarantowane pierwszeństwo w zakupie biletów na fazę play-off

- 10% zniżki w sklepie kibica

- wstęp na sparing 14 września (jako gość VIP) + meet and greet

- udział w spotkaniu z drużyną w trakcie sezonu

- 20% zniżki na zakup dodatkowego biletu na każdy mecz

- udział w loterii karnetowej



Posiadacze karnetów VIP mają:

- dostęp do nowej strefy VIP

- catering

- parking VIP

- wszystkie mecze fazy grupowej ENBL w cenie karnetu

- udział dzieci karnetowiczów w eskorcie dziecięcej 2x w sezonie zasadniczym

- gwarancję stałego miejsca na hali

- pierwszeństwo w zakupie biletów na fazę play-off

- 10% zniżki w sklepie kibica

- wstęp na sparing 14 września + meet and greet

- udział w spotkaniu z drużyną w trakcie sezonu

- 20% zniżki na zakup dodatkowego biletu na każdy mecz

- udział w loterii karnetowej



Ceny karnetów na sezon 2024/25:

Kat. czarna (rodzinna): 300 zł (ulgowy), 420 zł (normalny)

Kat. zielona: 480 zł (ulgowy), 600 zł (normalny)

Kat. biała: 600 zł (ulgowy), 720 zł (normalny)

Kat. czerwona: 720 zł (ulgowy), 840 zł (normalny)

Kat. Premium: 840 zł (ulgowy), 1200 zł (normalny)

Kat. VIP: 2100 zł (ulgowy), 3900 zł (normalny)



Ceny biletów na sezon 2024/25:

Kat. czarna (rodzinna): 25 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)

Kat. zielona: 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)

Kat. biała: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. czerwona: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. Premium: 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)

Kat. VIP: 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)