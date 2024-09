Stadiony: Nacionalna Arena Toše Proeski (Skopje)

Narodowy stadion reprezentacji Macedonii znajduje się w Skopje i oficjalnie nazywa się Nacionalna Arena Toše Proeski. Legia grała na nim dwukrotnie (w 1999 i 2002), ale wówczas obiekt nosił jeszcze nazwę Stadion Gradski Skopje i prezentował się nieco inaczej. Na co dzień oprócz macedońskiej reprezentacji grają na nim także dwie lokalne drużyny piłkarskie - Vardar i FK Rabotnički. W europucharach swoje mecze rozgrywają na nim także inne zespoły, jak choćby znienawidzony przez Macedończyków klub Albańczyków - Škendija Tetovo. Zdjęcia stadionu - 28 zdjęć Bodziacha

