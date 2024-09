Karbownik wicemistrzynią Europy U-24

Pięcioboistka Legii Warszawa, Małgorzata Karbownik zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy do lat 24, które rozgrywane są w Zielonej Górze. Karbownik (1373 pkt.) została wyprzedzona o 10 punktów jedynie przez Niemkę, Esther Fernandez Dondę. Nasza zawodniczka miała drugi wynik w szermierce, trzeci w pływaniu (2:22.19 min.), była najlepsza na torze przeszkód oraz uzyskała szósty rezultat w biegu ze strzelaniem (12:39.90 min.). Ponadto w drużynie Polki (w składzie z dwiema legionistkami - Karbownik oraz Mają Biernacką ) zdobyły srebrne medale. Biernacka indywidualnie zajęła 7. miejsce z wynikiem 1302 pkt. Olga Cisek zajęła miejsce 14., a Hanna Matusik - 16. Wśród mężczyzn Hubert Skibiak zajął miejsce 25. (1401 pkt.), a Franciszek Dubrawski z identycznym dorobkiem punktowym został sklasyfikowany na 26. lokacie. Franek uzyskał najlepszy wynik na torze przeszkód, ale zdecydowanie słabiej poradził sobie w szermierce.

